Idősebb olvasóink valószínűleg képeslapra is tudják álmodni a posztot, szigorúan csillogó mintával, ahogy annak idején számos üdvözlőlapon is látható volt. Ami a nosztalgia mellett ugyanakkor fontosabb: a balatonfüredi könyvtárban minden látogatót visszavárnak 2024-ben is.