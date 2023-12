Manapság, amikor a keresztény alapokon felépült nyugati világ fundamentumait fel akarják számolni, "azzal kell szembesülnünk, hogy a hit nem könnyűvé teszi a dolgokat, hanem lehetségessé" – hangoztatta Gulyás Gergely, hozzáfűzve: "ha meg akarunk maradni magyarnak, meg kell őrizni keresztény hitünket".

Felidézte: a Habsburgok Magyarországán nem volt egyszerű megmaradni reformátusnak; nagy bátorság és erő kellett ahhoz is, hogy a kommunizmus diktatúrája után itt, ezen a településen is újraindulhasson ez a küldetés. Ma, amikor mindez magától értetődőnek és természetesnek látszik, különösen fontos, hogy "megemlékezzünk az elődök kitartásáról", húzta alá. Gulyás Gergely kijelentette: olyan épület valósult meg Litéren másfél milliárd forintos kormányzati támogatásból, amely bárhol máshol is megállná a helyét a világban.

Gyenes Viktor, az intézmény igazgatója elmondta, a mintegy 1200 négyzetméteres, kétszintes, klimatizált épületben öt tanterem kapott helyet; az intézménybe 246 tanuló jár - olvasható az mti beszámolójában.