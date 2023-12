A Claudia Inter Stellas csillagda az Asztrokertben, a csékúti hegyen épült egy alig másfél éve vásárolt telken. Az engedélyek beszerzését követően kezdődött a közművesítés, majd az építkezés. A csillagda épületének a tetejét elhúzhatóra alakították ki, hogy észlelésekkor kémlelhessék a szabad eget. Az egyesület tagjai mindent maguk csináltak. A költségeket az egyesület saját költségvetéséből fedezték.

– Az építkezés idején is sok meghívásunk volt bemutatók, előadások megtartására, így az azokon kapott összegből be tudtuk szerezni az anyagokat – tudtuk meg Ivanics Ferenc elnöktől. – A csapatban többeknek van olyan szakmája, amit az építkezéskor tudtunk használni, mások pedig segítettek nekik. A közös munka még jobban összekovácsolta a közösséget. A tereprendezéskor úgy alakítottuk ki a tereket, hogy azok a távcsöves programokra is alkalmasak legyenek. A csillagda logóját Nimsz Laura Sára tervezte – mondta el az elnök.

A csillagdában a látogatókat vizesblokk, teakonyha várja, nyárra kialakítanak egy szabadtéri zuhanyzót is. Jelenleg a parkolás megoldásán dolgoznak. A hely ideális, a város szélén minimális a fényszennyezés, a hely gépkocsival és autóbusszal is megközelíthető. Jelenleg a tagság jár ki alkalmanként észlelni, a tavaszra tervezett átadást követően már csoportokat is fogadnak, rendezvényeket tartanak. Kiemelt célcsoportjuk a természettudományok iránt érdeklődő hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok, valamint az iskolás csoportok. Ezzel tisztelegnek az év elején mindössze 33 évesen elhunyt elnökségi tagjuk, Ivanics-Rieger Klaudia emléke előtt.

Forrás: egyesület

Klaudia az ajkai Fekete-Vörösmarty-iskola tanára volt. Tanárként a hátránnyal küzdők számára az esélyegyenlőség biztosítása kiemelt helyen szerepelt a tervei között, valamint egy mindenki előtt nyitott közösségi csillagdáé is. A telek kiválasztásában még részt tudott venni. Az építkezés már nélküle történt.

Ivanics Ferenc hozzátette, a programok mindenki számára ingyenesek lesznek. A fenntartási költségeket az egyesület más bevételei fedezik.