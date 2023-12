A Balaton legnagyobb korcsolyapályájára már most, az első szakasz megnyitását követően is „jeges szeretettel” várnak mindenkit − írják a Balatonfüredi Jégpálya Facebook oldalon, ahol egy rövid videót is mutatnak az építésről. Az üzemeltetők azt ígérik: hamarosan mintegy egy kilométer hosszan lehet majd korcsolyázni Balatonfüred népszerű parti részén, egészen a Tagore sétányig.

Három jégpályát köt össze a jégfolyosó, a Zákonyi utcai (900 négyzetméteres) a Vitorlás téri (375 négyzetméteres) és a Tagore sétány (330 négyzetméteres) pályái többféle jégsportra is alkalmasak lesznek − olvashatóak további részletek Balatonfüred honlapján.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, egyebek mellett jéghokihálók, jégtekeszett, korcsolyázást elősegítő állatfigurák használhatók majd, de lesz büfé, melegedő, kölcsönzősátor és értékmegőrző szekrények is. A látványos és egyedülálló mobil jégpályarendszerben egy kilométeren keresztül lehet majd nagyobb irányváltások nélküli korcsolyázni, és a jégfolyosó külön pályán biztosítja majd az oda-vissza csúszkálást.