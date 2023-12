Mint megtudtuk, az önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Zalaszegváron című pályázat célja az épület energetikai korszerűsítése, amellyel lehetségessé válik a közösségi ház gazdaságosabb, fenntarthatóbb üzemeltetése. A munkálatok várhatóan jövő tavasszal fejeződnek be. A település szívében lévő művelődési ház kulcsfontosságú a helyiek életében, hiszen itt van a kulturális élet központja, itt található a könyvtár is, és a község nagyobb rendezvényeit is az épület nagytermében rendezik meg.

Az elmúlt években a ház egyre rosszabb állapotba került, ám megfelelő forrás híján nem volt lehetőség semmilyen energetikai fejlesztésre. Az elnyert támogatásból most végre valóra válhat a község vezetésének régi álma, ráadásul mindez költséghatékonyan, energiatudatosan, a legmodernebb eszközökkel, fenntarthatóan és a lakosságnak is jó példát mutatva.

Az energetikai beruházás többek között tartalmazza a homlokzati falak szigetelését, a nyílászárók cseréjét, az elavult gázkonvektorok korszerű kondenzációs gázkazánokra történő cseréjét, új központifűtés-rendszer kialakítását. Megújuló energiaforrásként a tetőfelület déli oldalára napelemes rendszer kerül.