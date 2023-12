A közlemény szerint Rácz András kiemelte, a beruházás 6 fő elem érintésével teljesült a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és konzorciumi partnerei - a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, Hévíz Város Önkormányzata és a Hévízi-tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő-területének Környezetvédelme Alapítvány - közreműködésével. Ezen elemek közül az egyik legkiemelkedőbb az idegenhonos növény- és állatfajok állományának visszaszorítása a tóban és a vízrendszerében, amely érdekében 100 beavatkozás során 200 tonna vízi növényt sikerült eltávolítani különböző módszerekkel a tóból, a csatornából és a környező területekről.

A közleményben Rácz András felhívta a figyelmet arra, hogy a projektben érintett 250 méter átmérőjű, meleg vizes tőzeg forrástó egész Európában, de még a világon is egyedülálló élőhely. Ezért rendkívül fontos, hogy a beruházás alkalmával megtörtént a tó partjának élőhely-fejlesztése tőzegvisszapótlással.

Ezen felül a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársainak segítségével javult a Hévízi-tó Természetvédelmi Területen található véderdő állományszerkezete, és visszaszorult az idegenhonos növényfajok állománya. A véderdő változatos faj- és korösszetételére kell törekedni, erre irányultak a beavatkozások is - tette hozzá.

Az államtitkár megemlítette, hogy a Hévíz Gyógyfürdő és Szent András Reumakórház helyben felhasznált anyaga a gyógyiszap, keletkezéséhez pedig megfelelő szerves anyag jelenléte szükséges. Ezen felül a Hévíz-Keszthelyi-láp gyepterületeinek helyreállítását is magában foglalta a projekt.

A természetvédelmi bemutatási tevékenység is hangsúlyos szerepet kapott a beruházás során, hiszen megtörtént a Hévízi-tó Természetvédelmi Terület és a Hévízi-csatorna bemutatási infrastruktúrájának fejlesztése. Ennek kapcsán 69 tájékoztató táblával létrejött a Tavirózsa Tanösvény, valamint sétautak, egy vízre kivezető palló és egy lombkorona betekintő, amely segítségével a magasból is meg lehet csodálni a Hévízi-tavat - emelte ki Rácz András.

Az államtitkár végezetül méltatta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársait, akik közreműködésével a 2014-2023-ig futó Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (Kehop) keretében a jelenleg zárulóval együtt 10 beruházással, mintegy 4,1 milliárd forint nagyságrendben, több mint 30 ezer hektár hatásterületen javult a természeti környezet állapota - olvasható az AM közleményében.