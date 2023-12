A marketingvezető arról is beszélt, hogy folytatódik Eplényben a Ski43 Program, melynek célja, hogy minél több gyerek megismerje a síelés örömeit. Így várják iskolai csoportok jelentkezését, akiknek ingyenes, alapfokú oktatást tartanak az eplényi Síaréna Vibe Parkban, és felszerelést: sícipőt, sílécet, védő sisakot is adnak nekik. Az előzetesen leadott adatok alapján ezek a felszerelések összekészítve várják a gyerekeket. Az ingyenes alapszintű oktatáson síoktatók, segédoktatók foglalkoznak a gyerekekkel, akik megismerkednek a síelés alapjaival. Később az oktatópályán technikai oktatást is kapnak, hogy tovább fejlesszék tudásukat. Bővebb információt a program oldalán lehet találni, ahol regisztrálni is lehet.

- Nagy ritkaság, hogy már december elején meg tudtunk nyitni. Bízunk a télben, az előrejelzések szerint a hideg megmarad és havazás is várható - mondta Kugler-Bedő Imola.

Fotó: Kovács Erika/Napló

Nazimecki Norbert, felesége, Veronika és két kisgyermekük, a hétéves Vilmos és a négyéves Kornél Győr mellől jött el a nyitásra egy kiadós sízésre. Azt mondták, nagyon szeretnek síelni, mert egészséges időtöltés, ráadásul gyönyörű környezetben, friss hegyi levegőn együtt van a család.