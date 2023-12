A fesztivál ötletadója Töreki Imre néprajzkutató, néptánctanár volt, aki úgy gondolta, hogy a település népszerűsítése, közösségformálása érdekében egy fesztivált kellene elindítani. A falu vonzáskörzetében van káposzta-, cicege- és tökfesztivál is, ezért a kemenesszentpéteriek úgy gondolták, mivel a község akácerdőkkel ölelt, bíbor ültetvényekkel határos, ráadásul több méhész is munkálkodik itt, mézfesztivált rendeznek.

– A rendezvényt már a falunapon is népszerűsítettük, ebben Kövi Tibor volt a segítségünkre, aki arról mesélt, hogy a méz, a méhek milyen fontos szerepet töltenek be az emberiség életében, az érdeklődők különböző fajtájú mézeket meg is kóstolhattak – mondta Törekiné Takács Beáta polgármester. – 2023 májusában A nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására elnevezésű pályázat jelent meg, melyet értéktár bizottsággal rendelkező települések adhattak be. Sikerrel pályáztunk, melynek köszönhetően 1 100 000 forint egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást kaptunk az Agrárminisztériumtól. A támogatás fedezte az egész napos programot: volt szakmai előadás, vendéglátás, vásár, kézműves játszóház, mézkóstoltatás, mézfajták bemutatása, kiállítás, műsorok. Rendezvényeszközökkel is gazdagodtunk, tíz kültéri reflektort, két zárt pavilonsátort, négy kültéri hősugárzót, hat sörpadgarnitúrát vásároltunk, amiket más programjainkon is tudjuk majd használni, de főként az adventi mézfesztiváljainkon. A rendezvényünket megtisztelte Mihalcsik Márta, a Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Igazgatóságának munkatársa, aki a rendezvény szervezésében, szakmai támogatásában volt a segítségünkre.

Forrás: önkormányzat

A polgármester hozzátette, azért is fontos számukra ez a rendezvény, mert a közösségépítés mellett remek alkalom nyílik arra, hogy megismerjék a hazai kiváló termékeket, a méz készítésének folyamatát.