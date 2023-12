A beszélgetés során elhangzott, Ferenc munkahelyi története ott kezdődik, hogy érettségi után majdnem egy bankban ragadt, viszont a posta kerek száz forinttal többet ajánlott. Akkoriban, 1983-ban ez valóban számított, de egyébként mindig is szeretett jönni-menni, akkoriban a posta jelentette számára a jövőt. Nyirő Ferenc elmondta, annak idején nehéz volt oda bekerülni, számára nagy dolognak számított, hogy neki sikerült. Felidézte, részt vett a szakma ifjú mestere versenyeken, nagy sikert ért el a hírlap-előfizetések gyűjtésében. Felelősségteljes munkának tartja a hivatását - az egyesített kézbesítő elnevezés azt takarja, hogy mindenféle küldemény kézbesítését elvégzi, de ha kell, más településekre is elvezényelhetik. Munkája mellett megtalálta a veszprémi Radio Jamet, mellékállásban dolgozott a csatornánál, visszaemlékezett műsoraira: a Sztápanoptikumban különböző rock-zenekarokat mutatott be zenével megspékelve, míg különböző gasztronómiai érdekességekről számolt be a Boszorkánykonyha adásában. Elvégezte a tanítóképző főiskolát, de akkor sem váltott – mindig hű maradt a postához.