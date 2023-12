– Megvan, itt van! – Dehogy, ez még nem az, lejjebb lesz! – De az az, menjünk be! – na valahogy így jutottunk le a Dózsa tértől a mai Szent István utcában úgy félútig, hiszen a térkép jelezte, balra van egy Csapó utca nevű közterület, ami a Margit-romoknál egy hármas elágazásba vezet. Tehát balra derékszögben vettük be a szűk inkább sikátort, mint utcát, bár itt kocsival is be lehetett és lehet hajtani ma is. Hamar jobbra fordult egy másik derékszög, ha jól emlékszem, megszűnt a burkolat, és meredeken vitt le a földút, ami közben még egyszer enyhén balra tört meg.

A Csapó utca felső szakasza autóval ma is járható

Fotó: Bankő PÉter / Forrás: Napló

Az alsó szakasz is használható volt autóval, egyedül szélsőséges időben, jeges úton, nagy hóban vagy eső után nem. Ma ez nem járható már, a Szent István út és a jobb derékszög közti felső szakasz igen. Az utcához tartoznak házak, különösebb látnivaló az elhelyezkedése, legközelebbi látnivaló pedig a panoráma a romokkal, háttérben a várral. Javasoljuk felkeresni.