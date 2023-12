Nos, ebben a Mystic Veszprém-kalandban már nagyobbak vagyunk, de nem kevésbé kíváncsiak. Most az után nyomozunk, a térképen szereplő Ostrom lépcsőhöz tartoznak-e vajon épületek.

Hagyományos módszerrel, lentről, a Buhimból vesszük be a várat az Ostrom lépcsőn keresztül, ez a terv. Össze is jön, és kiderül, vannak, bizony vannak házak a lépcsőhöz számozva, nem is kevés, régebbi és későbbi korokból. Maga a közterület alsó része még aszfaltozott úttal indul, kocsival is járható egy darabig, majd félúton kezdődik a hat darab lépcsőcsoport. Lakóházak mind az aszfaltos, mind a lépcsős részen állnak, azaz az Ostrom lépcső egy valódi utca, még ha a terepadottságok miatt fent összeszűkül is.

Nekünk ennyi persze kevés a győzelemhez. A lépcső felső végéről megmásszuk a várhegy oldalát, kapaszkodunk rendesen, de aztán a várkapu környékén valahogy kilyukadunk, szóval a várat sikeresen megostromoljuk! És ez már igazi győzelem.