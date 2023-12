"Idén az adventi koszorú negyedik gyertyájának lángja rövid ideig fog csak égni, mert advent negyedik vasárnapja szenteste napjára, a karácsony előtti napra esik. Isten szintén közel van hozzánk, mindig, ezt az ünnepre készülve is átérezhetjük. Ne csak az elintézendőkkel törődjünk, egy-egy pillanatra álljunk meg. Gondolhatunk arra ilyenkor, amire a harmadik gyertya meggyújtásakor, arra, hogy örülhetünk, mert az Úr közel van. Legyinthetnek persze erre az emberek azzal, milyen aggasztó számukra a jövő. De megtehetjük azt is, hogy hagyjuk, Isten örömről szóló üzenete hatoljon be szívünkbe és átmelegítse azt" – fogalmazott Lőrinc atya.