– Fontos, hogy az ünnepi asztalon legyen egy palack kiváló minőségű magyar bor vagy pezsgő – mondja Benesch Antal, a Veszprémi Érseki Pincészet főborásza, hozzátéve, ajándéknak is kiváló a bor. – Egy jó bor érték. Ha otthon, karácsonykor felbontjuk, és kóstolás után érzelmeket vált ki, az ajándék elérte a célját – teszi hozzá.

De mit tegyünk, ha fogalmunk sincs, milyen bort szeret a megajándékozni kívánt személy? Jó kiindulási pont felidézni a közösen átélt élményeket. Az ínyenceknek öröm, ha csokoládéból és borból állítunk össze csomagot, ezek meglepően jól illenek egymáshoz. Persze nem mindegy, milyen csokoládéhoz milyen bort választunk. Vásároljunk minél magasabb kakaótartalmú étcsokoládét, társítsuk egy üveg cabernet sauvignonnal vagy pinot noirral.

Jó, ha a hagyományos karácsonyi ételekhez választunk borokat, nincs nehéz dolgunk, a legtöbb család a hal, a töltött káposzta, a kacsa és a pulyka négyszögben mozog az ünnepi ételsor összeállításakor. Legnépszerűbb a hal, amelyhez leginkább a könnyű fehérborok illenek, például a sauvignon blanc, az olaszrizling vagy a rajnai rizling. – Az olaszrizling kiváló a halból készül fogásokhoz – mondja a főborász.

Benesch Antal szerint nem feltétlenül könnyebb a dolga annak, aki olyan rokont, ismerőst vagy munkatársat szeretne meglepni egy palack borral, aki jártas a borok világában. Ilyenkor érdemes olyan tételeket választani, amelyek nemrég kerültek piacra, vagy olyanokat, amelyek a világ kevésbé ismert, de különleges borvidékén készültek. Jó döntés egy olyan bor, amelyet neves versenyen díjaztak. Az igazi borrajongóknak akár kiegészítőket is vásárolhatunk, sláger a rozsdamentes acélból készült borhűtő pálca, amely egyesíti magában a borhűtő és a kiöntő szerepét. A vörösborok kedvelőinek egy szép dekantáló is tökéletes, de különleges borkurzusra is beírathatjuk őket.

A legfontosabb szabály, hogy karácsonyi ajándéknak csak jó minőségű bort vásároljunk. Nem feltétlenül kell a drága tételek közül választani, kiváló magyar borokat találunk a 2-3 ezer forintos kategóriában is. Ha bizonytalanok vagyunk, a szaküzletekben segítséget adnak. Ha biztosra szeretnénk menni, válasszunk a legnépszerűbb fajták közül, így a legnagyobb az esélye, hogy eltaláljuk az ízlést. Nemzetközi felmérések szerint az elmúlt évek egyik nagy slágere a sauvignon blanc, de továbbra is közkedvelt a chardonnay, a pinot noir, a rizlingek, valamint a cabernet sauvignon.