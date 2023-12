Kerek évfordulót ünnepelnek 2024. január 6-án Sümegen, ugyanis ekkor lesz kerek negyven éve annak, hogy a település városi címet kapott. Ehhez igazodva az ünnepségen színvonalas műsorok várják az érdeklődőket, és ahogy az korábban is történt, a városi kitüntetéseket is átadnak. Ezen kívül Sümeg régen és ma címmel Szabó Sarolta és Mérnyei Emília közös kiállítását is megtekinthetik a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ látogatói. A tárlaton bemutatják Szabó Sarolta, Sári néni egykori rajztanárnő tollrajzait, amelyeken a régi – 1960-70-es évekbeli - Sümeg elevenedik meg. Ehhez kapcsolódó érdekesség, hogy Mérnyei Emília napjainkban készült fotói ugyanabból a látószögből örökítik meg a várat és a város házait, utcáit.