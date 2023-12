Amint elmondta, ő és a családja egyaránt nagyon szereti a karácsonyt, de ő utolsó pillanatos vásárló, még senkinek nem vett semmi ajándékot. – Ezután fogom ezt megtenni. Karácsonykor együtt éneklünk a családban, ahol öt gyermekem van. Az ünnep mindig összehoz bennünket, még azokat is, akik távol élnek tőlünk. A húgom Izraelben él, ahol most háborús helyzet van, ezért különösen örülök, hogy biztonságban együtt ünnepelhet most velünk. A családi összetartozás megerősítése a karácsony ünnepe. A december mindig érzékenyebben érinti az embert, ilyenkor mindenki jobban szeretnek adni, pedig az év minden napjában lehetne karácsony. Az emberek ugyanúgy lehetnének érzékenyek nyáron is, mint karácsonykor – mondta az énekes, aki őszintén vallott fiatal kori rossz döntéseiről is.

Oláh Gergő énekes a tapolcai középiskolásoknak vallott hitéről, fiatal kori botlásairól Fotó: Tóth B. Zsuzsa

- Életem legjobb döntését akkor hoztam meg, amikor megtaláltam Istent. De ennek szomorú előzményei voltak. Amikor középiskolás voltam, 14 évesen még az volt az álmom, hogy bejárom a Földet, profi táncos leszek, egy kiváló csapatban fogok táncolni. Akkor még nem énekes akartam lenni, hanem táncos, ezért egy nyíregyházi tánciskolába jártam. Kollégista lettem, de nem bírtam a nehézségeket. Előfordult, hogy nem volt pénzem hazamenni és két hétig bent ragadtam a koliban. Sok rossz élmény ért, akkor találkoztam először azzal, hogy valakinek nem tetszik, hogy én cigány vagyok. Pedig gyermekkoromban ez nem volt probléma, a faluban és az iskolában mindenki szerette, tisztelte a szüleimet, a családomat. De a koleszban egy más világ volt, ott mintha egy másik bolygóra kerültem volna. Nem tudtam miként kezelni ezt a helyzetet, az előítéletet. Emiatt meghoztam sajnos azt a rossz döntést, hogy otthagytam az iskolát. Nem fejeztem be. Annak az lett az eredménye, hogy szegény lettem. Amikor később összeházasodtam a feleségemmel, mivel nem volt szakmám, tudásom, elég nagy szegénységben kezdtük az éltünket. Rájöttem, hogy ha így folytatom, egész életemben csóró leszek. Az egy keserves állapot, amikor egy apa a beteg gyermekének nem tud gyógyszert venni. Sokszor belefájdult a szívem. Ez annak a rossz döntésnek a következménye volt, amit 15 évesen hoztam, amikor otthagytam az iskolát. Az időmet nem fektettem be olyan dologba, amelyből hasznom származott volna. Ennek tudatában elkezdtem a fejlődésemre fordítani az időt. Tudtam, hogy tehetségem van az énekléshez és az az életemet egyre jobb szintre hozhatja – vallott a felismerésről Oláh Gergő. Beszélt a feleségével való megismerkedésről is. - Amikor a feleségemmel találkoztam, a tánc hozott össze minket. Akkoriban egy hip-hop tánccsoportom volt, ő oda jelentkezett. Buzgó keresztény lány volt, és bár ez is keresztény neveltetést kaptam, a középiskolában lázadtam anyám és apám ellen, felcseréltem a hitet a bulikra. Csakhogy imponálni szerettem volna a lánynak, aki tetszett nekem, ezért elkezdtem újra hinni. A lány azt mondta nekem amikor egy alkalommal bulizni indultam, hogy ne menjek. Valamiért hallgattam rá, pedig korábban a szüleim sem tudtak visszatartani ilyen esetben. Komolyan beszélgetni kezdtünk és kérte, hogy menjek el vele egy Istentiszteletre. Elmentem a kedvéért, de ott imádkoztak értem és én akkor meghoztam a döntést, hogy Isten elé teszem az életemet. Úgy élek, ahogy ő akarja, mert neki tökéletes terve van az életemmel. Ez a lány ma a gyermekeim édesanyja, 17 éve vagyok vele együtt. Olyan fontos döntés volt az az életemben, amely megalapozta azt. Ha akkor, 17 évesen nem hoztam volna meg ezt a döntést, nagyon kellemetlen következményei lehettek volna. Tudom, mert a legidősebb gyermekem 13 éves és látom, hogy milyen kemény környezet veszi körül a korosztályát. Muszáj, hogy legyen egy támasz az életetekben, egy erő, amelybe kapaszkodhattok. Ez az erő nekem az Isten. Amikor mélyen vagyok, vagy kilátástalannak látom a helyzetet, Istenhez szólhatok. Ti sem vagytok egyedül, bármilyen a lelki állapototok, a kapcsolatotok a szüleitekkel, Isten mindig itt van veletek, soha nem vagytok egyedül - fordult a diákok felé az énekes. Oláh Gergő először a Megasztár című tehetségkutató műsorban tette próbára magát, ahol bejutott a legjobb ötven versenyző közé. - Amikor a tévében lejött az adás, másnap a buszmegállóban két lány autogramot kért tőlem. Akkor azt hittem, hogy én vagyok a Michael Jackson. Azóta tudom, hogy hol a helyem és hogy Isten vezeti az életünket. Sok olyan csodát tudok felsorolni, amit ő tett velem. Ilyen volt például az X-Faktorban a győzelmem. Pedig én nem is én jelentkeztem oda. A házasságunk elején történt, hogy jelentkeztem egy Nógrád vármegyei tehetségkutató versenybe, ahol szerződést ajánlottak a győztesnek. Megnyertem ugyan, de nem történt semmi, a menedzserek eltűntek. Csakhogy a két szervező benevezett engem a tudtom nélkül az X-Faktorba. Nélkülük nem nyertem volna meg, hiszen én ott nem is akartam indulni. A sikert Istennek tulajdoníthatom, akik szólt másoknak, hogy cselekedjenek az érdekemben. Ezért mondom, hogy nincs annál jobb döntés, mint hogy Istennek adjuk át az életünket. Minél előbb meghozzuk ezt a döntést, annál hamarabb elindul az igazi életünk és sokkal jobb dolgok történnek velünk, mint azt gondolnánk.

Két lehetőségetek van most, fiatalon. Vagy tönkre tudjátok tenni az életeteket, vagy meg tudjátok alapozni a jövőtöket. Fontos döntést kell most meghoznotok. Bármilyen körülmények között éltek, bármilyen kudarcokon mentek keresztül, forduljatok Isten felé – ajánlotta a fiataloknak Oláh Gergő.