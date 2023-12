A professzor először a Lovassy László Gimnáziumban tartott előadást, diákokkal találkozott, és természetesen a városházán is fogadták az illusztris vendéget, aki megosztva, 2013-ban vehette át a kitüntető címet. Veszprém az ősszel csatlakozott a Nemzeti Tudásképző Akadémiához, Hegyi Péter igazgató megkeresésére.

– Mindig is fontosnak tartottuk a tehetséggondozást, büszkék voltunk az oktatási sikereinkre – mondta a városházán Porga Gyula, Veszprém polgármestere, aki hozzátette, az akadémia középiskolai programját elindítják Veszprémben.

– Abban a reményben csatlakoztunk ehhez a programhoz, hogy ne csak vendégként fogadjunk Nobel-díjas tudósokat, hanem egyszer veszprémi Nobel-díjassal is gazdagodjon a tudósok sora. Nagyon hálásak vagyunk professzor úrnak, hiszen jelenlétével is inspirálja a középiskolásokat.

Hegyi Péter, a Nemzeti Tudósképző Akadémia igazgatója kijelentette, amikor tavaly itt voltak és megbeszélést folytattak, akkor azt látták, hogy Veszprém városvezetése elkötelezett a fiatal tehetségek támogatására. – Összehasonlítva a többi megyei jogú város vezetésével a legnagyobb lelkesedést és elkötelezettséget itt láttuk – jelentette ki.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Gyakran azt mondom, hogy a világ sorsa a tudomány kezében van – fogalmazott Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora. – Ahova a világ eljutott, azt a tudománynak köszönheti, és a jövője a tudomány helyzetén múlik. Az egyetem abban érdekelt, hogy minél több tehetséges fiatal válassza a tudományos pályát.

Hozzátette, ebben a törekvésében ez a program, amit a Nemzeti Tudósképző Akadémia ajánlott, tökéletesen beleillik. – Nagy öröm számunkra, hogy egy Nobel-díjast köszönthetünk – hívta fel a figyelmet. – Nem sokkal azután, hogy két magyar kutató is átvehette a legrangosabb tudományos kitüntetést, a Nobel-díjnak fontos üzenete van; ez nem más, mint az, hogy a tudomány eredményei a társadalom javára hasznosulnak. Ez nagyon fontos, amikor a tudomány támogatásáról beszélünk.

Szerinte a kíváncsiság vezette tudomány az, ami a Nobel-díjhoz vezet, és nem az ipar által megrendelt tudományos eredmény. Az innovációs eredmény soha nem ér Nobel-díjat, hanem az, amit az ember a saját fejéből létrehoz, és sokszor a mainstreammel szemben valósít meg.

Randy Schekman professzor arról beszélt, nagyon élvezte az itt töltött délelőttöt, különösen, hogy találkozhatott a diákokkal. – Már amikor bementünk az épületbe, egyértelműen volt, hogy ez egy különleges hely – mondta, és más mellett elárulta azt is, hogy személyesen is találkozhatott Karikó Katalin Nobel-díjas kutatóbiológussal. – A következő generáció számára az a kihívás, hogy a leendő Karikó Katalinoknak lehetőségük legyen saját intellektuális álmaik megvalósítására itt, Magyarországon, és ne kelljen elhagyniuk az országot. A kihívás most az, hogy az ország ezen túlmenően is befektessen abba, hogy megvalósíthassák törekvéseiket, ne csak tanuljanak kiváló tudósoktól, hanem lehetőség kapjanak arra, hogy saját kutatásokat végezzenek doktori címükért itt, Magyarországon, és utána maradhassanak.