Az Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegysége évek óta anyanyelvi angoltanár segítségével fejleszti a nyelvi osztályban tanuló diákok szókincsét. Sashalmi Melinda Idegennyelvi munkaközösségvezető elmondta, hogy a vendégtanár a foglalkozás előtt megkapja a témát, amelyet feldolgoz a diákokkal. Ő nem, vagy alig tud magyarul, így a tanulók rá vannak kényszerítve, hogy az adott nyelven fejezzék ki magukat.

Michaeltől megtudtuk, az Egyesült Államokból érkezett, Fulbright oktatói ösztöndíjjal a 2022-2023-as tanévben a Pannon Egyetemen tanított. Terve az volt, hogy a Veszprémben töltött év után Japánba megy, de ott csak hosszabb időre alkalmazták volna, így visszajött Magyarországra. Most a balatonalmádi kéttannyelvű gimnáziumban tanít és lektorként dolgozik, valamint a Bánkiban tart órákat. Elmondta, a gimnazistákkal jó együtt dolgozni, nyitottak, fogékonyak, de alacsonyabb az energiaszintjük, mint az amerikaiaknak, és nem olyan magabiztosak, inkább visszahúzódóak akkor is, ha tudják az anyagot. Célja, hogy a nyelvtudásukon kívül az önbizalmukat is fejlessze.