Vermes Tamás megható nyílt levélben búcsúzik a térségtől, az ellátottaktól. Megírta, hogy december 31-én nyugdíjazással hagyja el a zirci kórházat, átadja a vezetői feladatokat. Többek közt azt eleveníti fel soraiban, hogy 2013. szeptember 13-án nevezték ki főigazgatónak. Megemlítette, hogy az 1990 óta működő egészségügyi intézmény a legnehezebb időkben is ellátta feladatát. Vezetése alatt szervezett, fegyelmezett munka jellemezte, jó pályázati tevékenységgel sok hasznos, fontos beruházást tudtak megvalósítani. Magyarország egyik legszebb környezetben található, egyik legjobb állapotban lévő kórházának tartja a zircit. Szolgálja a krónikus fekvőbetegellátás érdekeit, rehabilitációt, ápolást biztosít, és egyben a kistérség járóbeteg szakrendelőjeként működik. Egynapos sebészetet is biztosít. Mindezt közmegelégedésre. Ezt jelzik egyébként a nyílt levél alá írt kommentek is.

A leköszönő főigazgató úgy érzi, felkészült, lelkes kollektívát hagy el, és szavai szerint jó emlékekkel búcsúzik, minden pillanatát élvezte a Zircen töltött időnek, a közös munkának. Jó egészséget és sikeres új évet kívánt a térség minden lakójának.

Úgy tudjuk, hogy a kórház belső szervezeti és működési szabályzatának megfelelően látják el a távozó vezető helyettesítését január 1-től, utána az Országos Kórházi Főigazgatóság ír ki pályázatot a főigazgatói posztra.

Advent harmadik vasárnapján Vermes Tamás a térség kórházainak közös karácsonyi ünnepségén, Veszprémben beszédet mondott. Ez volt a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház hagyományteremtő céllal indított Adventi Gyertyagyújtó Ünnepségének harmadik eseménye.

A gyertyagyújtó ünnepen Vermes Tamás tolmácsolta a Veszprém Vármegyében a betegek gyógyulásáért együttműködő öt kórház közös gondolatát. A korábbi üzenetek – a közösség ereje, a támogatás jelentősége – most kiegészültek a felelősség súlyának fontosságával – ez szintén a zirci kórház felületén szerepel.

A zirci Erzsébet kórház főigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy az egészségügyben dolgozók minden nap felelősséggel tartoznak pácienseik életéért és egészségéért. "Azoknak, akik most a kórház falai között gyógyulnak, különleges törődésre és támogatásra van szükségük, gondoskodásunk nem csupán munkaköri kötelességünk, hanem az emberiességünk megnyilvánulása is. Felelősségünk az is, hogy magas színvonalú ellátást biztosítsunk a Veszprém vármegyében élők számára, ehhez pedig sokak összefogására van szükség. A városi, vármegyei és országos intézményeknek össze kell hangolni tevékenységüket, az egyetemi klinikákkal közösen kell együttműködnünk azért is, hogy munkatársaink tudásának színvonala folyamatosan emelkedjen..." – fogalmazott. Megemlítette a továbbiakban az intézmények tulajdonosainak, fenntartóinak felelősségét, és az ellátottakét is, hiszen egészségi állapotuk rajtuk is múlik, "az egyének saját felelősségteljes viselkedésén". "A felelősségvállalás nem csupán kötelesség, hanem lehetőség is arra, hogy saját életünk irányítását kézbe vegyük" – szögezte le.