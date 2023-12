Noha édesapja ügyvédnek szánta, mégis ügyész lett, erről is beszélgettünk Orbán Györggyel. A Veszprém vármegyei főügyész munkájuk sokrétűségét, eredményességét is részletezte, és büszkén szólt arról, hogy a tárgyalás mellőzésével intézett ügyek aránya nálunk volt a legmagasabb az országban.

Főügyész úr, mindig is a jogi pályára készült?

Nem állíthatom, hogy gyerekkorom óta a jogi pálya érdekelt, bár az ilyen témájú tv-műsorokat érdeklődve néztem. Közgazdász szerettem volna lenni, de édesapám ösztönzésére, aki ugyan pénzügyi területen dolgozott, a jogi karra jelentkeztem, melyet Szegeden végeztem. Az egyetem alatt egyik szakmai gyakorlatomat az ügyészségen töltöttem és akkor vettem részt először bírósági tárgyaláson. Tetszett az eltérő álláspontok ütköztetése, a vád és a védelem kitűnő érvelése a bűnösség-ártatlanság, vagy a cselekmény minősítése kapcsán. Apám ügyvédnek szeretett volna látni, de az egyetem után az egyik ügyész barátjának tanácsát megfogadva az ügyészségre jelentkeztem. Fogalmazóként kezdtem a munkát a Veszprémi Városi Ügyészségen 1988. március 1-jén. A jogi szakvizsga után 1990-ben kineveztek ügyésszé, majd áthelyeztek a Veszprém Megyei Főügyészségre. Főügyészségi ügyészként magánjogi és közigazgatási jogi feladatokat kellett ellátnom.

Milyen feladatok vártak önre?

A polgári peres ügyekben való fellépést, az akkortól ismét szabadon alapítható egyesületek, alapítványok törvényességi felügyeletét, közigazgatási, szabálysértési vizsgálatok, kérelmek intézését végeztem. Jól éreztem magam a szervezetben, a komoly, felelősségteljes szakmai feladatok mellett nagyon jó volt a munkahelyi közösség, a tapasztalt kollégák mindenben segítették a fiatalabbakat. Minden szakterületen kitűnő mentoraim voltak, akiktől a szakmai tudás mellett emberséget, tisztességet, hivatásszeretetet is tanulhattam. Nem számítottam arra, hogy vezető leszek, de 1995-ben, az országban legfiatalabbként, a magánjogi és közigazgatási jogi szakágat irányító főügyész-helyettessé neveztek ki, és 2013 óta főügyész vagyok. A munkámat mindig igyekeztem pontosan, precízen végezni. Az idei évben legfőbb ügyész úr által részemre adományozott Kozma Sándor-díj nagy megtiszteltetés, mely szervezeti egységünk, valamennyi kollégám munkáját is tükrözi, értékeli.

Tudomásom szerint a főügyész feladata rendkívül sokrétű és összetett.

Nem csak jogi szakkérdésekkel foglalkozom, hanem személyügyi kérdésekkel, a kollégák egyéni élethelyzeteivel, szakmai fejlődésével, gazdasági ügyekkel, ami bonyolult, sok tapasztalatot igényel. Több főügyész mellett is dolgoztam, főügyésznek lenni sosem volt könnyű feladat. Az elmúlt tíz évben különösen intenzív időszakot éltünk át. Jelentős jogszabályváltozások történtek, új anyagi, eljárásjogi kódexek léptek hatályba, újdonságot jelentett az elektronikus ügyintézés is. Korábban nem ismert kihívást okozott a tömeges bevándorlás, a világjárvány, majd a háború kapcsán a veszélyhelyzet, az energiaválság. Közben megtört a bűncselekmények számának csökkenő tendenciája, és vármegyénkben is a megelőző tíz év legalacsonyabb értékéről elmozdulva 2022-ben mintegy hatszázalékos növekedés történt. Jelentősen nőtt az informatikai eszközökkel a kibertérben elkövetett csalások, az embercsempészések száma. Munkatársaimmal nagy felelősséggel, sikeresen alkalmazkodtunk az új helyzetekhez. Az egészségmegőrzésért, az energiamegtakarításért hozott intézkedéseket betartottuk, megőriztük a működőképességet. Az ügyészség alapfeladata, az állam büntetőigényének érvényesítése változatlan maradt, melynek a krízishelyzetekben is maradéktalanul eleget tettünk.

A Veszprém vármegyei főügyészség eredményes munkát végez, amit jelez az országos viszonylatban is kiemelkedő váderedményesség.

Ez az ügyészi tevékenység minőségének egyik legfontosabb mutatója. Azt az arányt mutatja, hogy a büntetőbíróság mennyiben osztja az ügyészség álláspontját a vádlott bűnösségét illetően. Ez a mutatónk 2013 óta lényegében töretlenül emelkedett, és 2022-ben 99,4 százalék volt. Még ennél is fontosabbnak tartom, hogy a bíróságok a vádlottak 90,7 százalékát érintően minden tekintetben az ügyészi váddal egyező döntést hoztak. Rendkívül fontos az időszerűség, amely a törvényben előírt határidők betartását és betartatását, a büntetőeljárások rövid idő alatti befejezését jelenti. Ehhez kapcsolódik az eljárás gyorsítását, egyszerűsítését szolgáló jogintézmények alkalmazása úgy, hogy a tisztességes eljárás elve nem sérül. Az eljárások gyorsításáért a vádemelések több mint háromnegyedében büntetővégzés meghozatalát, illetve tárgyalás mellőzését indítványoztuk. Kihasználtuk a jogszabályi lehetőséget, hogy az ügyészség indítványt tehet a büntetés mértékére, ha a vádlott a bűnösségét az előkészítő ülésen beismeri. Ezek a mutatóink országos viszonylatban is kiemelkedőek, és a tárgyalás mellőzésével intézett ügyek aránya nálunk volt a legmagasabb az országban.

A büntetőjogi tevékenységén túl más, a köz érdekét szolgáló feladatokat is teljesítenek.

Az ügyészség törvénysértésnél bírósági, hatósági eljárásokat kezdeményezhet, orvosolhatja a nem jogszerű közigazgatási, szabálysértési döntéseket. A közjogi tevékenység hangsúlyos eleme a környezetvédelem. A főügyészség 2022-ben tíz esetben környezetvédelmi hatósági eljárást, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt több büntetőeljárást kezdeményezett. Egyre jelentősebb szerepe van a fogyasztóvédelemnek is. Az internetes kereskedelem miatt nőtt a webáruházak általános szerződési feltételeivel kapcsolatos ügyek száma. Vármegyénkben az elmúlt évben az ügyészek a megvizsgált általános szerződési feltételek hiányosságai, jogsértő rendelkezései miatt nyolcszor kezdeményezték a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását, mindig eredményesen. További 17 esetben hívták fel a peres eljárás elkerülése érdekében a vállalkozásokat arra, hogy az elektronikus kereskedésnél alkalmazott tisztességtelen szerződési kikötéseket módosítsák, mellőzzék, melyek szintén eredményre vezettek.

Miként alakult a főügyészségen a gyermek- és családvédelmi, illetve az egyéb ügyészi tevékenység?

Ez nagyon lényeges feladat, mert a kiskorúak jogainak érvényesítését, a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. Eszerint ellenőriztük a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményeket, és a korábbinál nagyobb számban hívtuk fel a jegyzők figyelmét az illetékességi területükön tapasztalt hozzátartozók közötti erőszak veszélyére. Továbbra is kiemelten kezeltük a szabálysértési és a közigazgatási hatóságok elővezetést elrendelő, illetve a szabálysértési megszüntető határozatainak felülvizsgálatát: az ügyészek több ezer határozat törvényességi ellenőrzését végezték el. A civil szervezetek és cégek törvényes működésének helyreállításáért költséghatékony módon, perelhárító felhívásokkal éltünk, hogy ne kerüljön sor bíróság előtti eljárásra. Tavaly 140 alkalommal éltünk ilyen jellegű intézkedésekkel. A cégbejegyző vagy változásbejegyző végzések jogszabálysértő volta miatt pedig több keresetet indítottunk a bíróság előtt. A közjogi szakágba tartozik még a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete is. Ennek keretében elsősorban hivatalból végzett vizsgálatok, és a fogvatartottak panaszainak, kérelmeinek intézése útján ügyészeink egyre növekvő ügyforgalom mellett tavaly is segítették az ítéletek törvényes végrehajtását.

Hogyan értékeli az ügyészség két szakágának munkáját?

Eredményesnek, ugyanis a törvényekben előírt feladatainkat az előbbiekben részletezett nehézségek, az időnként nehezebb munkakörülmények közepette is fegyelmezetten teljesítettük. A tavaszi évértékelő értekezletünkön Ibolya Tibor büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes az elmúlt évi munkánkat kiválónak minősítette. Úgy gondolom, ezt a már említett Kozma-díj is visszaigazolja. Tavaly az elmúlt tíz év legmagasabb ügyiratforgalmát intéztük, miközben váderedményességünk kiemelkedő maradt, törvényi hatásköreinkkel aktívan éltünk, ezzel hozzájárulva a jogszabályok érvényesüléséhez.

A jövőben mire számít?

Nem tűnik könnyebbnek az elmúlt időszaknál. Várható a bűncselekmények számának emelkedése, ami még több munkát jelent. Ebben a helyzetben is kiemelkedő az, hogy időszerűek legyünk, és a bűnt mielőbb kövesse a törvényes büntetés. A világ egyre gyorsuló változásai miatt, ahogy eddig is, alapvetőnek tekintjük a folyamatos megújulást, az új jogi, informatikai ismeretek alkalmazását. Túl kell lépnünk az eddigi teljesítményen, ami nagy kihívás. Ehhez újszerű látásmóddal rendelkező, az ügyészi hivatás iránt elkötelezett fiatal szakemberekre is szükségünk van. Örömmel tölt el, hogy a közelmúltban többen eredményesen pályáztak ügyészségi fogalmazói és alügyészi álláshelyeinkre. Együtt elérhetjük, hogy az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként minél hatékonyabban szolgálja a jogrendszert és a társadalmat.