– Felkapták a fejüket a visszajelzések szerint a környékbeli horgászok a halszám gyarapítására, főleg a pontyok és az amurok mérete miatt – mondta el lapunknak Veinperlné Kovács Andrea porvai polgármester, és hozzátette: jut élettér a most vízbe juttatott víziállatoknak is, sőt a tó élettana szempontjából is előnyös érkezésük.

Az egykori pálos tavat az önkormányzat tájrehabilitáció keretében, pályázati támogatásból tudta újra kialakíttatni, és horgásztóként üzemelteti, sporthorgászat céljával vehető igénybe, valamint természetesen kikapcsolódást nyújtó csodás környezetet biztosít sétákhoz, kirándulásokhoz.