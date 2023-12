A kortársaim is így lehetnek ezzel, mert az utóbbi években szinte minden településen, sőt a városrészekben is megjelentek az adventi ünnepségek, mind többen gyűlnek össze, hogy lássák, amint sorban felgyulladnak a gyertyák, a három lila és az egy rózsaszín az adventi koszorún. Az ünnepségek kezdeményezői a nyugdíjasklubok, a települési közösségek, amelyekhez szívesen csatlakoznak a fiatalabb évjáratok képviselői is. Mert a világméretű bajoktól hangos, gyűlölettel teli mindennapok során olyan megnyugtató kicsit megállni, felidézni a bibliai történetet, szép zenéket, verset hallgatni, figyelni a kicsik műsorát, majd a csikorgó estében, gyertyafénynél, egy-egy pohár forró teával a kézben felvenni újra a beszélgetés fonalát – milyen régen is találkoztunk így! A generációk harca az élet velejárója, de hogy legalább ennyire fontos az együttműködés is, azt éppen az advent bizonyítja: azt a békét, csendet adja, amire a legnagyobb szüksége van a léleknek.