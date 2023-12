A munkálatok a Kerektemplomot, a Jókai-villát, a Huray-villákat és a Vaszary-villa kertjét érintették – hangzott el a beruházást bemutató tájékoztatón a Vaszary-villában december 14-én, csütörtökön.

Bóka István, Balatonfüred polgármestere méltatta a felújításokat kísérő összefogást, együttműködést, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség segítségét, támogatását. Egyebek mellett kiemelte, a legjelentősebb beruházás a Hurray-villákban történt, a fejlesztés jelentősen növeli a város turisztikai vonzerejét.

Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke örömmel szólt arról, hogy hosszú idő után új és gyönyörű helyszínen, az elegáns Huray-villákban működhetnek. A két épületben több helyiségből álló kiállítótér, rendezvénytér, gyereksarok, közösségi helyiségek, valamint ajándékbolt van. Utóbbiban helyi termékeket kínálnak, így például több helyi borászat borait. Itt kapott helyet a reformkort, valamint az egykori fürdőkultúrát bemutató installáció, minderről filmet is lehet látni, a Bakonyerdő Zrt. segítségével pedig tíz növényismertető táblát is elhelyeztek a kertben, illetve a parkban.

Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöke

Fotó: Kovács Erika /Napló

Wallner Krisztina tájépítész bemutatta a gyönyörű parkokat, különös tekintettel a Kerektemplomra. Szólt Balatonfüred többi lenyűgöző zöldfelületéről, valamint sétányáról is.

Wallner Krisztina tájépítész

Fotó: Kovács Erika / Napló

Tóth Dávid építész arról beszélt, hogy a Kerektemplom altemploma a felújítás előtt rendkívül rossz állapotban volt. A felújításnál rendbe tették azokat az épületrészeket, amelyek nedvesek voltak és így megkárosodtak. Kialakítottak egy kiállítóteret is, korszerűsítették műszaki berendezést, restaurálták a homlokzatot, kialakítottak egy mosdót is. Elhangzott továbbá, a Jókai-villát ezentúl a mozgássérültek is látogathatják, mert felvonót alakítottak ki számukra. Ezenkívül megújult a vizesblokk és az alagsori auditórium, amely múzeumpedagógiai foglalkozások helyszíne lesz. A Vaszary-villa kertjében helyezték el Vastagh Éva 1941-ben készült alkotását, a carrarai márványból készült Balatoni sellők szobrot, amely korábban a Tagore sétányon lehetett látni. A villa kertje a jövőben igazi közösségi és rendezvénytér lesz.