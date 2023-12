A történet 2019-ben kezdődött, amikor egy nyolcfős baráti társaság úgy döntött, hogy – kihasználva a jó időt – motorozik egyet. Ez épp december 6-ára esett, ezért Fedur Roland és baráti Mikulás-jelmezt öltöttek, elkészítettek félszáz ajándékcsomagot, hogy örömet szerezzenek a kisgyerekeknek. Ez olyan jól sikerült, hogy, mint később kiderült, hagyományt teremtettek. A következő évben egy nagyobb társasággal már kétszáz csomaggal indultak útnak.

Fotó: Haraszti Gábor

A tendencia a későbbiekben is folytatódott, évről évre egyre többen álltak a nemes ügy mellé, olyannyira, hogy 2023-ban a gyűjtés minden várakozást felülmúlt, a tavalyi 426 csomagot sikerült jócskán túlszárnyalni, ugyanis 674-et tudtak kiosztani.

Fotó: Haraszti Gábor

– Négy évvel ezelőtt indult ez az egész akció, Pápateszérre, Csótra, Ugodra látogattunk el ötven csomaggal, egyszerűen csak szerettük volna a motorozást egy kis jótékonykodással összekötni – idézte fel a kezdeteket Fedur Roland fő szervező, ötletgazda. – Idén négy lakótelepen jártunk, emellett meglátogattuk a mentőket, a rendőröket és a tűzoltókat is. Fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetűek arcára is mosolyt csaljunk, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattól olyan családok címét kaptuk meg, ahol rászoruló gyermekek élnek, őket is megajándékoztuk, de az anyaotthonról sem feledkeztünk meg. A mai nap nemcsak a mi érdemünk, hanem mindenkié, aki ebbe beleadott, a támogatóké, a közreműködőké. Köszönöm ezt a napot, a 674 csomagot, a boldog, mosolygó szemeket. És nemcsak a gyerekekét, sokszor a felnőttekét is. Mindenki tett ezért, hogy ez összejöhessen. Büszke vagyok a motorostársakra, hogy évről évre a téli időjárás ellenére is egyre többen vagyunk – mondta a fő szervező.

Fotó: Haraszti Gábor

A motorosok kora délután a pápai Fő téren zárták útjukat.