Veszprém vármegyében ötmilliárd forint felhasználásával legalább 3676 fiatal bevonását kellett megvalósítani, ebből elvárás volt, hogy munkaerőpiaci programon belül támogatott foglalkoztatásba 2027 fiatalt bevonjanak. A támogatási feltételek folyamatosan igazodtak a munkaerőpiac aktuális igényeihez. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal által lebonyolított Ifjúsági Garancia-intézkedés célja az volt, hogy a célcsoport tagjai – a nem tanuló, nem dolgozó 15–25 év közötti fiatalok – számára négy hónapon belül valamilyen konkrét lehetőséget ajánljon fel az elhelyezkedésre, munkatapasztalat-szerzésre vagy tanulásra.

A járási foglalkoztatási osztály és a programba jelentkező fiatal elképzelése alapján történt meg a közös lépéseket tartalmazó Ifjúsági Garancia-megállapodás aláírása, az elérendő célokat és a vállalt kötelezettségeket dokumentumban rögzítették. A projekt a programban részt vevők számára képzési, foglalkoztatási, vállalkozóvá válási támogatást nyújtott, továbbá munkába járási támogatást, lakhatási támogatást és szolgáltatásokat is biztosított, annak érdekében, hogy a fiatalnak tett ajánlat megvalósulhasson és a munkaerőpiaci integráció is mihamarabb bekövetkezzen. A programban részt vevők számára személyre szabott támogatási csomagot állítottak össze, ami humánszolgáltatásokkal kezdődött, ezt követően vehették igénybe a különböző támogatásokat.

Az Ifjúsági Garancia Program megvalósítása 2015 márciusában kezdődött, azóta 6008 fiatal lépett be a programba. 5868-an kaptak ajánlatot, közülük 5396-ot vontak be a munkaerőpiaci programba, ebből 4968-an támogatott foglalkoztatásban részesültek, 428 fiatal pedig képzésen vett részt. A programból 180 napja kilépett és foglalkoztatásban lévő fiatalok száma 3245. Az Ifjúsági Garancia a munkaadók számára is nyújtott támogatást a járási hivatalokhoz benyújtott kérelem alapján, ha programban részt vevő fiatal álláskeresőt foglalkoztattak munkaviszony keretében.