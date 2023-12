Szakonyi Sándor alkotása

Forrás: családi

Szakonyi Sándornak már számos köztéri szobra látható a település központjában, munkái a helyi értéktárba is bekerültek. A település értékeit bemutató egykori Bogyay-kastélyban nyitott Zalahalápi Értéktár épületében ugyancsak látható több munkája. A templom és a művelődési ház környékén pedig egy hangulatos séta alkalmával sorra megnézheti bárki a mamutfenyő emlékművet, amelyet a település szimbólumává is vált mamutfenyő törzséből faragott. A park dísze a Visszatérés a bagolyvárba című szobra, a Trombitások című fafaragás, a Haláp, az óriáslány legendája, a Park őrzője, valamint a Madáretető, a Mackós pad és asztal című alkotás. A Gólyák című szobor a Zalahalápi Nagycsaládos Egyesület kérésére készült, és a helyben született gyermekek előtt tiszteleg. A legkisebbek kedvelik a Hajós homokozót, a Tóparti látomás című szobrot, amelyre akár fel is mászhatnak. A templom előtti park látványossága a tó, amelynek kialakításában és gondozásában oroszlánrészt vállalt Szakonyi Sándor. Amint a közterületek rendben tartásában, virágosításában ugyancsak, feleségével, Majával együtt.