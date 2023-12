A Szent György-hegyi napok üde színfoltja volt a zarándokút, amelyen a résztvevők Marton József hegyközségi elnök vezetésével, Beke Zsolt atya kíséretében végigjárták a Szent György-hegyi kápolnákat. A lelkes csoportot elsőként a raposkai Szent Antal-kápolnához invitálták a szervezők, majd a raposkai Szent Antal-kápolna, a Tapolcához tartozó Szent Donát-kápolna, a Kisapátihoz közeli diskai Szent Antal-kápolna következett és a mellékelt fotón is látható 1245-ben épült Szent Kereszt-kápolnát látogatták meg a résztvevők. A zarándokút végül a hegymagasi Lengyel-kápolnánál fejeződött be, s menet közben a csoport tagjai láthatták már omladozó Emmaus-kápolnát is.

Fotó: Szijártó János

Júniusban parádés nyárköszöntő kórusmuzsikával fogadták a zenekedvelő közönséget a Járdányi Pál Zeneiskola udvarán, ám az előző évek felszabadultsága ezúttal szomorkás hangulattal keveredett. Ugyanis a program ötletgazdája, Török Attiláné ezzel a hangversennyel fejezte be zenei pályafutását, s így az általa immár három évtizede vezetett Tapolcai Kamarakórus is utoljára lépett a közönség elé ebben formában. Többen szóban, mások virággal búcsúztak el Török Attilánétól, sokak Zsóka nénijétől, annak ellenére, hogy ő mindig igyekezett háttérben maradni. Amit a Bárdos iskola énektanáraként, pedagógusaként és a Tapolcai Kamarakórus karnagyaként adott a városnak, s tett a zenei nevelésért, a kórusmuzsikáért, amellett nem lehetett csak úgy elmenni. Török Attiláné elköszönt, s vele együtt a Tapolcai Kamarakórus is befejezte három évtizedes pályafutását, ami alatt sok szép hangversennyel, műsorral ajándékozták meg a zenekedvelő közönséget. Hiányozni fognak a tapolcai zenei palettáról.

Fotó: Szijártó János

November végén készült el a badacsonyi Tátika felújítása, lezárult a projekt. Végre megszépült, megújult a Tátika a Badacsonyi kikötő melletti emblematikus, sokakban nosztalgiát ébresztő épület. A több mint 2,3 milliárd forint pályázati támogatást élvező projekt hivatalos zárását november utolsó napján tartották a helyszínen. Az ünnepélyes megnyitót később, várhatóan a tavaszi időszakban rendezik majd. Az épület alsó szintjén információs iroda, turisták fogadását, várakozását szolgáló közösségi tér jött létre a szükséges kiszolgáló létesítményekkel együtt, a felső szinten pedig színvonalas étterem kezdte meg működését. A projekt azonban nemcsak magát az épületet, hanem annak környezetét is megújította. Így az az alsó bazársor korszerű fogadóterületként újult meg családbarát elemekkel kiegészítve.