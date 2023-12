A szolgálat, amelynek telefonja 1988. december 6-án szólalt meg először, küldetésének tekinti, hogy lelkileg, szellemileg és – amennyiben lehetséges – anyagilag is a bajba jutottak mellé álljon. A visszatekintő rendezvényen szóba kerültek az elmúlt három és fél évtized történései, elmondták, valamennyi hívást minden alkalommal komolyan fogadtak és kezeltek, úgynevezett krízishívásokkal is találkoztak, s igyekeztek mindent megoldani, a bajba került embereken segíteni. Kezdetben az akkori KISZ-bizottságtól, a családsegítőből, a nevelési tanácsadótól, valamint a szociális szféra több más helyéről érkeztek munkatársaik, akik szívesen részt vállaltak ebben a nem könnyű feladatban. Beszéltek az egyes időszakok technikai nehézségeiről, és elmondták, összesen több mint háromszázan vállaltak ügyeletet az indulástól napjainkig. Beszámoltak a kezdeti időben a kettős ügyelési rendszerről, mely nagyon jó kapcsolatokat alakított ki a segítők között is, ma viszont már egy személy ügyel a szolgálatnál. A Kapcsolat az első időkben sok önkéntessel dolgozott, 1989-ben több mint negyvenen jelentkeztek önkéntesnek, ez a szám ma már nem ilyen magas.

Azért, hogy támogatást kaphassanak, 1996-ban egyesületet alakítottak, ekkor a Pápai úton kaptak helyet. Később egy lakást béreltek, melynek a költségeihez az önkormányzattól kapott támogatás sokat jelentett számukra. Fontosnak nevezték, hogy idővel országosan kialakult a szükséges képzések rendszere, ezekben tagjaik részt vettek önismereti, elméleti felkészítő és gyakorlati ismereteket elsajátítva. A lelkisegély-szolgálatnál valamennyi önkéntes anonim módon dolgozik, saját sorszámmal, ami országosan így működik. Mindannyian lelkesek, motiváltak, ugyanakkor szerények. A mostani jubileumi eseményen három új önkéntes segítőt fogadtak be a csapatba.