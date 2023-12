A Felzárkózó települések programban érintett falvak közül százötvennél is több kistelepülés lakói kapnak új, vegyes tüzelésű kályhát. A készülékek kiszállítása hetek óta tart, az utolsó darabokat a napokban adják át a rászorultság alapján kiválasztott családoknak, vagy egyedül élő idős embereknek. Az érintett települések többsége Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Heves és Baranya vármegyékben található, ahol a felzárkózást segítő programokat megvalósító karitatív szervezetek hosszabb ideje Jelenlét Pontot működtetnek, és ismerik a legnehezebb körülmények között élő családokat. Veszprém vármegyében két település – Nagydém, Pusztamiske – csatlakozott a programhoz. Az új kályhákat jellemzően azokba a háztartásokba viszik ki, ahol eddig is csupán egyetlen helyiség fűtésére volt lehetőség, sok helyen pedig már régóta elhasználódott, átégett készülék helyére érkezik az új, gazdaságosan és biztonságosan működtethető kályha. A készülékhez új kályhacsövet és szén-monoxid érzékelőt is kapnak a családok.

A berendezéseket az EFOP pályázat Fókuszban a gyermek program támogatásával szerezte be a Felzárkózó települések program.