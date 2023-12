Az elmúlt hetekben már sok helyi család kipróbálta babakocsikkal, nyuszimotoros gyerekekkel, a turisták biciklizve. Látszik, hogy nem csak a gazdálkodók örülnek neki.

– A kapillárisok ugyanolyan fontosak, mint az ütőerek – tolmácsolta az agrárminiszter szavait Tarpataki Tamás, a szaktárca helyettes államtitkára az útátadáson, és arról beszélt, hogy az elmúlt 13 évben nagy utat tett meg hazánk az útfelújítás terén, nemcsak a sztrádák, a főutak esetében, mert a kisebbek szintén lényeges szerepet töltenek be, hiányuk nehezítené a közelükben élők helyzetét. A külterületeken lévőkön a közlekedés körülményeit ugyancsak javították, mert a vidék mindenki ügye, az alapvető szolgáltatásokat ezeken a részeken is biztosítják, aminek része az infrastruktúra. Az agrárpolitika az ünnepségen elhangzottak szerint ezt szolgálja, támogatási lehetőséget is nyújtva, amelyre óriási az igény. A szaktárca már 820 támogatási kérelem nyomán ítélt meg összegeket, összesen 128 milliárd forintot. Egy részét ennek már folyósította is, például Porvának jutott így pénz a most átadott útra. S lesznek az elkövetkezőkben is hasonló támogatások, jegyezte meg a helyettes államtitkár.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő elmondta, hogy 2010 óta a kormány a vidéket ugyanolyan értékűnek tekinti, mint a nagyvárosokat. Mivel korábban sokáig háttérbe került, próbálja segíteni abban, hogy hátrányát ledolgozhassa. Az a tapasztalata a honatyának, hogy a falvakban élők ezt értékelik. Példaként említette az olyan beruházásokat, mint a porvai útfelújítás, és a közösségi életet támogatókat, az iskola- és az óvodafejlesztéseket.

Veinperlné Kovács Andrea polgármester arról beszélt, hogy a helyiek ménesi útként emlegetik a most leaszfaltozott szakaszt, ami már nagyon rossz állapotban volt a fejlesztés előtt. Átadását történelmi pillanatnak nevezte, mert az a falu életében több szempontból is jelentős. Az eddigi egyik legnagyobb összeget pályázati támogatásként erre kapta, és mindig fontos útja volt a Ménesjáráspusztára vezető rész, amin most megnyílik a közlekedési lehetőség a Kőris-hegy, Bakonybél, Pápa felé. Ménesjáráspuszta ma is lakott településrész, ahol egykor a bábolnai ménes csikótelepe működött. Sok helybeli ott dolgozott. Ha ők, akik naponta többször végigmentek ezen a szakaszon, ami most megújult, száz évet visszaugorhatnának az időben, bizony nagyon örülnének – hangsúlyozta a faluvezető. Szeretik a mostani lakosok is, gyakran sétálnak errefelé. Használják az otthonukba eljutáshoz, kikapcsolódásra. A helyi gazdálkodók könnyebben megközelíthetik rajta mezőgazdasági területeiket, és a turisták is biztosan szívesen mennek rajta végig, akár kerékpárral, mert csodás a környezete, és az út térségi szerepe is jelentős.