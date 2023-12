– Hoz-e valami újat, változást a következő év az életemben? Nekem kell változni, vagy majd az előttem álló kihívások változtatnak meg? Őserővel tör bennünk fel az érzés és a nagy kérdés: tényleg más lesz az eljövendő, mint az elmúlt év? Reménykedve hitegetjük magunkat: „azért az új év csak jobb lesz, mint a másik”. De mitől és kitől függ, hogy jobb vagy rosszabb lesz? Azt gondoljuk sokszor, hogy ha már megvan a változás és változtatás lehetősége, akár a karrierünkről, a kapcsolatainkról vagy az egészségünkről legyen szó, akkor majd csupán attól, hogy egyik évből átlépünk egy másikba, megváltozik minden. Miért vagyunk mégis bukásra ítélve? Talán azért, mert elérhetetlen célokat tűzünk ki magunk elé, a „majd, ha” kezdetű mondatainkkal: Mint például: majd, ha ez, vagy az történik, másik munkahelyem lesz, majd ha nyerek a lottón, már nem kell dolgozni, majd ha lesz autóm, már nem kell várakozásra pocsékolni az időt, majd ha eljárok edzeni, satöbbi. A bukáshoz vezet az is, hogy céljaink elérésében sokszor akadályoz bennünket az állhatatosság és a kitartás hiánya. Bukásunkat eredményezheti az is, hogy túl sokat akarunk. Mindent! És ha lehet, a mindent is azonnal. Elbukásunkhoz vezet az is, ha túl nagy elvárásokat állítunk magunk elé, majd rájövünk, hogy a siker nem jön olyan könnyen, és az új évtől várjuk azt az erőt, amit egészen addig nem kaptunk meg senkitől és semmitől. Itt a bökkenő. A dátumok változása, a napok előrehaladása pedig nem erőforrás, nem is hátráltat, de nem is segíti az embert. A változás nem a naptári új évben, hanem bennünk kezdődik! Új év, új lehetőségek. Szinte minden évben ezt halljuk. Valójában teljesen mindegy, milyen évet, hónapot vagy napot írunk, a változás igazából bennünk rejlik, rajtunk áll vagy bukik. Ha figyelembe vesszük a terveinket és a megvalósításukhoz szükséges lépéseket – akár élethelyzet, stressz vagy szorongás késztet is bennünket arra –, először akkor is ki kell tűznünk az elérni kívánt célokat. Mit szeretnék elérni az új évben? Ehhez az eredményhez milyen erőfeszítéseket kell megtenni? Ez a kérdés segíthet abban, hogy kijelöljem azt az utat, azokat a feladatokat és tevékenységeket, amik segítenek abban, hogy elérjem a magam elé tűzött reális célt. Ez segít abban, hogy a jövőbeni céljainkra, vagy terveinkre összpontosítsunk. Továbbá szükséges a felismerés, hogy nem elégséges az, hogy magam meditálgatok azon, hogy mit is szeretnék a következő évben megvalósítani, hanem tenni kell érte. Hogyan tudom elérni a kitűzött céljaimat? Tisztában kell lennem azzal, hogy hogy hol állok, és merre indulok tovább. Mit értem el az elmúlt évben és mit akarok a továbbiakban elérni. Az elhatározás és a megvalósítás jelenthet előrelépést számomra az új esztendőben. Senki sem tudja előre, hogy mi minden fog történni a célhoz vezető úton. Azonban a bukást segíthet elkerülni, ha észbe tartjuk, hogy nem csak egy jó út létezik. Különböző utakon ugyanahhoz az eredményhez érhetünk el, és ez rugalmasságot, változtatásra való képességet biztosít a számunkra. Mindig merülnek fel akadályok és nehézségek, hogy megtegyük az első, a második vagy a harmadik lépést. Azonban, ha az egyik úton akadályba botlunk, megnézhetjük azokat az alternatívákat, amelyeket már feltérképeztünk, hogy van-e közöttük olyan lehetőség, amely végül ugyanoda vezet bennünket. Előre számításba lehet venni néhány akadályt, amelyek szembe jöhetnek velünk, így egy kicsit felkészültebbnek érezhetjük magunkat a nehéz időkben. Amikor akadályba ütközünk, fontos, hogy az ember tudjon lehiggadni és újratervezni, valamint mozgásban maradni, ha el akarja érni a célját! Az ember az egyedüli lény, aki rövid, közép és hosszú távú célokat tud maga elé tűzni, amiért képes koncentráltan dolgozni. Ez az emberi képesség teszi lehetővé, hogy a világ fejlődjön és változzon, jobbá, élhetőbbé formálódjon az elkövetkezőkben. Az ember nem kell, hogy elszenvedje sorsát, képes azt alakítani és értékessé formálni maga és családja, közössége számára. A siker érdekében tehát ideje, hogy felszívjuk magunkat, reálist célt tűzzünk ki a következő 365 napra. A siker érdekében kezdjük a változást kicsiben és lassan. Nem minden elképzelésünk valósul meg, ezért ne kárhoztassuk magunkat és környezetünket. Így van ez rendjén, a kitűzött célok nem mindig bizonyulnak időtállónak. Előfordul, hogy csak eszmefuttatás, vagy kedves álom marad, és nem válik valósággá, de ez azért nem ad okot a csüggedésre és a keserűségre, csalódottságra. Érdemes észben tartani, hogy a változáshoz idő kell, és amit akarunk, arra néha kevesebb, néha pedig több időre van szükségünk. Nem mindig elegendő 365 nap. A régiek azt mondták, hogy a türelem nagy erény önmagunkkal és másokkal szemben is. A céljaink eléréséhez és a diadal megéléséhez nem elég végigjárni az utat, pláne egyedül sokszor nagyon unalmas. Jó, ha vannak társaink, akik velünk együtt kívánják megvalósítani álmaikat vagy jövőbeli elképzelésüket. A célok elérésében segít a magam és mások elfogadása, mert így ösztönözni tudunk másokat is arra, hogy az emberségükben rejlő lehetőségeket felismerjék, helyes célokat tűzzenek ki maguk elé és azokért hajlandók legyenek felállni a kanapé széléről és elindulni a megvalósítás irányába. Hinni magunkban és másokban, kitartani és küzdeni a célok megvalósulásáért – ez hozza meg a kívánt változást, nem pedig az idő múlását jelentő új esztendő. Mert hiába lépünk egy új évbe, hiába mutatnak mást a naptári számok, ha a múltban maradunk, tipródunk egyik lábunkról a másikra állva, de nem merjük megtenni az első lépést a cél felé. Azt javaslom hát: úgy forduljon a naptár az új esztendőbe, hogy mi is vele fordulunk! Fogadjuk el, hogy a változás először bennünk kezdődik, a hozzáállásunkban, az érzéseinkben, a gondolatainkban, és ez meglátszik majd a tetteinkben. Találni fogunk időt, energiát a kert rendbetételére, a kiülő megépítésére, az egészségmegőrzésre és még sorolhatnám. A jelen zárja és a jövő kulcsa a mi kezünkben van, csak találjuk meg az ajtót, amit ki akarunk nyitni a következő évben – fogalmazott Stadler László Dezső plébános.