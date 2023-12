Török Lajost, aki 2011 óta a civil szervezet elnöke, a tendenciáról kérdeztem, amit ennyi idő alatt tapasztalt. Megállapításai az összes nyugdíjas szervezetre érvényesek. Az első, hogy elöregedtek a klubok, jócskán megnőtt az átlagéletkor, ugyanakkor a friss nyugdíjasok, úgy a 65. életév környékén még dolgoznak, részt vállalnak az unokák nevelésében, összességében igaz, hogy aki éppen csak nyugdíjba vonult, más megoldandó kérdésekkel találkozik, mint a jóval idősebbek. 2010 óta lezajlott egy, az érdek-képviseleti munkát is befolyásoló változás: az állami szervekhez került például számos szociális kérdés, mondjuk, méltányossági nyugdíjra azóta nem tehet javaslatot egy nyugdíjas szervezet. Kérdésemre, hogy akkor hogyan érvényesül az érdekképviselet, az elnök így válaszolt:

– Az egyik leghatékonyabb forma, hogy igyekszünk jó kapcsolatot ápolni a döntéshozókkal, és igyekszünk ott lenni minél több fórumon, hogy a véleményünket elmondhassuk; közgyűléseken, más rendezvényeken, a legkülönbözőbb programokon. Ezeken felvetjük a kéréseinket, azután vagy sikerül támogatást szerezni, vagy nem. Veszprémben például 42 (januártól 40) nyugdíjasklub működik. Az önkormányzat által, plusz az egyéni képviselői keretekből idén több mint ötmillió forinthoz jutottak klubjaink, amelyek működésre, programjaik hátterének biztosításához igényelhették a támogatást. Az elszámolás az Agórán keresztül történik. Természetesen mindig meg kell felelni az aktuális pénzügyi előírásoknak.

Országosan három nagy nyugdíjas szervezet létezik, minden települési szerveződés ezek egyikéhez tartozik. Így van ez a megyeszékhelyen is; van a városi, a megyei nyugdíjas szervezetek szövetsége, működik az Életet az Éveknek mozgalom, mellettük pedig az Idősügyi Tanács. Ha külön-külön számítjuk, a város csaknem 15 ezer nyugdíjaskorú lakója közül 1800-1900 lehet tagja a szervezeteknek, de tízes nagyságrendben találunk klubokat többes tagsággal, ami nagyon helyes, hiszen mindenütt elkel az aktivitás.

Ha a működés feltételeit nézzük, ezt a fontos munkát nem finanszírozza senki. Napi feladat a túlélés, például a város biztosította keret és pályázatok révén. Párhuzamosan zajlik a közösségi élet fejlesztése, a szokásos kirándulások, bálok, színházlátogatások mellett egyre nagyobb teret kapnak az öntevékeny, bemutatkozó rendezvények, a tagságnak nyújtott segítség. Ez két olyan tevékenységcsoport, amihez a legutóbbi választáson az elnökséget is igyekeztek alakítani, mert van, aki a pályázatíráshoz ért, más a jótékonysági rendezvényekhez. A vezetőségválasztó küldöttgyűlésen kísérleti jelleggel ezért hozták létre a tanácsadó testületet, amely egy ötletadó, elemző, kidolgozó, gondolkodó társaság Barta Éva nyugdíjas újságíró vezetésével. Ahogyan minden egyéb, a tanácsadó testületi munka is önkéntes. A napokban a szinkronizálás folyik: igyekeznek a különböző feladatcsoportokat személyekhez kötni, ami biztosítja a hatékonyság további növekedését. Azért van erre remény, mert így megváltozhat a korábbi évek tendenciája, hogy a klubok élete egy szűk vezetői mag köré csoportosul, ha közülük kiesik valaki, nagyon nehéz pótolni. Török Lajos ezért is tart állandó internetes kapcsolatot a klubvezetőkkel, akikkel együttes céljuk az egyéni utat választó embereket is megnyerni a közösségeknek. Remélik, hogy megtalálják azokat az ügyeket, amelyek beviszik őket egy szerveződésbe, majd talán rájönnek arra is, hogy mennyire fontosak a közösségek, az emberi kapcsolatok és az összefogás ereje.