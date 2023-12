Népművészeti vásárokon, piacokon, kiállításokon rendszeresen találkozhat a közönség azokkal a szalmából font dísztárgyakkal, amelyek mindegyike hagyománytiszteletet, természetességet, kreativitást sugároz – készítőjük a műsor vendége, Szukits Éva, a veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola pedagógus-könyvtárosa, szalmafonó.

A beszélgetésből kiderült, Szukits Éva az Alföldön vett részt többször is szalmafonó táborban, a fonás számára a mindennapok része. A tanítónőként dolgozó művész beszél arról is, hogy több mint öt éve ő veti a búzát, aratja, tisztítja. Elmondta, nem mindegy, hogy mikor aratja le a búzát, ugyanis akkor kell leszedni, amikor a színe zöldből áthajlik a sárgába és kezd öregesedni, nem szabad megvárni, hogy kiszáradjanak a rostok; az érett búza szára a fonáshoz már nem jó. Bár vannak oktatókönyvek, de szerinte csak gyakorlat révén sajátítható el az egyébként nem nehéz technika. Sűrűn felkérik bemutató játszóházi foglalkozásokra falunapokon, kézműves rendezvényeken. Emlékezetes számára az édesanyjával közös várpalotai, kapolcsi kiállítása, hívják sokfelé, és részt vesz más hasonló események szervezésében is.

A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.