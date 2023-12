– Régi dilemmánk, hogy kevésbé ismerik az emberek, mi történik falaink között, milyen munkát végzünk – mondta köszöntőjében Boross István igazgató, aki pont emiatt nevezte nagyon jó lehetőségnek az EKF-et. – Az egész éves programsorozat növelte láthatóságunkat, sokat megmutatott azokból a fontos, érdekes dolgokból, melyeket a levéltári szakemberek feltárnak és szélesebb körben megismertették a közönséggel. Ezzel nyitottabbá vált az intézmény, de a hosszú távú folyamat sikere a jövőben körvonalazódik – mondta el az igazgató.

A projektzárón részt vett Brányi Mária alpolgármester, aki elmondta, az idén valóra váltak a város azon reményei, melyeket az EKF-felkészülés során támasztottak, túl is szárnyalták azokat, hiszen megvalósult minden infrastrukturális beruházás, melyeket terveztek, valamint a térségben és Veszprémben is hihetetlen módon megerősödtek a kis közösségek.

– Bennük rejlik erősségünk, ők most lehetőséget kaptak valóra váltani elképzeléseiket, megmutatni értékeiket. Fontos, hogy az intézmények is teret nyertek szakmai műhelymunkájukat ismertté tenni, épp egy ilyen rendezvényen vagyunk most, hisz a Térképvándor mobilapplikációval a levéltár értékes kincseihez lehet hozzájutni. A városlakók személyes indíttatásukból fakadó kíváncsiságuknak eleget tehetnek, emblematikus, ikonikus veszprémi épületek múltjába pillanthatnak be, úgy, hogy a levéltár nyilvántartási térképein keresztül egyéni időutazásban vesznek részt.

Az alpolgármester fontosnak nevezte azokat az értékeket, melyek az intézmény munkájához köthetők, s ebbe könnyen betekinthet bárki korunk technológiáját használva.

– Értékek közt lapozgatunk, nézegetjük a kutatási anyag egy-egy szegmensét, mert alaptermészetünkből fakad a kíváncsiság: milyenek voltak régen adott épületek, hogy éltek a városban az emberek? A természetes kíváncsiságot kielégítő csoda a Térképvándor.

Az alpolgármester azt is hozzátette, a jó ötlet akkor valósul meg, ha sokan összefognak, most ennek eredményét tartjuk a kezünkben. A sok hasonló kis elemért érdemes volt az EKF-címet megnyerni, azoknak birtokosai lettünk, velünk maradnak, újabb ötleteket keltenek életre, s ez a gazdagság hosszú évtizedekre megkülönbözteti Veszprémet korábbi önmagától.

Az eseményen Mike Friderika, az EKF programfejlesztési igazgatója szólt az intézménnyel való korábbi közös gondolkodásról, amikor más városok hasonló projektjeit nézegetve úgy érezték, hasonló dolgokkal belelátunk az adott város múltjába, lelkébe, erre van szüksége Veszprémnek is.

– A projekt mögött rengeteg munka áll, a több mint másfél éves feldolgozás tette lehetővé, hogy az országban másodikként elkészüljön egy ilyen applikáció és adatbázis-térkép. Az EKF-nek amúgy is célja volt a helytörténeti kutatások láthatóbbá tétele korunk emberének, megfogható módon. Az applikáció azonban nem csak a helyieknek, hanem az ide érkezőknek is betekintést ad, ez volt a cél, amit elértünk. A Térképvándor hasznos lesz az oktatásban, de a mindennapokban is. Veszprém ezzel mintát ad a többi vármegyeszékhelynek – mutatott rá, s úgy vélte, hasonló fejlesztéssel minden város adósa magának, s reméli, minél több iskola, intézmény és magánember integrálja mindennapjaiba a Térképvándor használatát.