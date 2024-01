A nyílt napok ideje alatt a Folly számos meglepetéssel, többek közt egyedülálló fényfestéssel, évindító kerti sétával, szabadulószobával készül, emellett a vendégeket extra kedvezmények is várják. Az ingyenes belépéshez csupán a lakcímkártya felmutatása szükséges. Második alkalommal tart nyílt napokat a Folly Arborétum: 2024 januárjának első hetében, a téli szünet ideje alatt a badacsonyörsi és a környékbeli települések lakói ingyenesen megcsodálhatják az örökzöldeknek köszönhetően télen is rendkívül látványos kertet. A nyílt napok alatt a Folly számos meglepetéssel készül: a szürkület után megtekinthető, egyedülálló fényfestésnek köszönhetően 8 helyszínen kelnek életre az Arborétum növényei és kültéri alkotásai, de az iskolai szünet napjaira tervezett programoknak köszönhetően a vendégek kalandokkal teli, téli szabadulószobára is jegyet válthatnak.

A januári hétvégéken a Folly Arborétum munkatársai a téli kert tematikája köré szervezett vezetett kerti sétákat tartanak. A látványos dendrológiai bemutató középpontjában az évszaknak megfelelően az örökzöldek állnak, ugyanakkor – szerencsés esetben – a látogatók a kertben kihelyezett etetőkben akár nem mindennapi madárfajokat is megfigyelhetnek.

A Folly Arborétumba való belépéshez mindössze a lakcímkártya felmutatására van szükség, a környékbeli vendégeket január 2. és január 7. között extra kedvezménnyel is várják. A látogatók (amennyiben lakhelyük irányítószáma 8251 és 8319 közé esik) egy belépőjegy áráért egész éves díjtalan belépést és egyéb kedvezményeket biztosító törzskártyát vásárolhatnak.