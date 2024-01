– Közel hatvan rendezvényt szerveztünk, melynek célja a civil szervezetek tevékenységének segítése, és a civil szektor sokszínű munkájának széles társadalmi körben történő bemutatása volt – mutatott rá a szakember. – Bár a program az elsődleges célcsoportra – egyesületek és alapítványok – fókuszált, szerettük volna, ha a fiatalokat is be tudjuk vonni a közösségi lét és közös célokért történő együttműködés világába, ezért számos középiskolába vittük el a közösségi szolgáltató központok által kifejlesztett, Alacoolj nevű társasjátékot. Ezáltal a fiatalok megismerhették a civil szervezetek működését, és maguk is alakíthattak diáktársaikkal egyesületeket a rendhagyó osztályfőnöki óra keretében. Több mint húsz tájékoztató fórumot tartottunk a megye minden járási székhelyén a sikeresebb pályázati eredmények érdekében – sorolta Varga Endre.

Talán ennek is köszönhetően a Nemzeti Együttműködési Alap keretében 563 civil szervezet 287 millió forintot nyert tevékenységéhez. Képzéseik tekintetében is próbáltak a felmerülő igényekre válaszolni. A tíz képzési alkalmat és egy külön tízalkalmas civilszervezet-vezetői workshopot több mint száz civil szervezet bevonásával szervezték meg. A hagyománnyá vált megyejárásokon Veszprémben, Olaszfaluban, Felsőörsön és Várpalotán tették lehetővé a helyi civil szervezeteknek, hogy kötetlen fórumon találkozzanak és beszélgessenek a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának vezetőivel, munkatársaival. A civil véradást – mint minden évben – ezúttal is két alkalommal szervezték meg, ám az év végi időszak sem a pihenésről szólt.

– Tizedik alkalommal adtuk át Az év vármegyei önkéntese és Az év vármegyei ifjú önkéntese díjat, melyet egyesületünk alapított 2014-ben. Az Adventi civil börze megszervezésével idén az Olt-Alom Állatvédő Egyesület adománygyűjtő akcióját segítettük. Nem véletlenül hagytam utolsónak a legsikeresebb programunkat. A Civil napot az EKF-nek köszönhetően 2023-ban új helyen, a Gyárkert területén rendeztük meg. A civil szervezetek standjaira, kulturális műsoraikra és az esti koncertekre közel ötezren voltak kíváncsiak – összegezte a tavalyi évet az egyesület elnöke.

Mint megtudtuk, az idei év újabb kihívásokat tartogat. – A civil szektor önkormányzatokkal és gazdasági szervezetekkel való együttműködésére helyezzük a hangsúlyt. Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink és munkánk az új évben is lehetővé teszi, hogy a civil kurázsi értéket jelentsen és sokak számára láthatóvá váljon – mondta Varga Endre.