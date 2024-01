– Épp ezért aztán már nős, gyermekes, adott esetben többgyermekes apákat hívtak be, hogy ezt elkerüljék. Ennek azonban az lett a következménye, hogy rengeteg hadiárva és nagyon sok hadiözvegy maradt a Don-kanyarban elesettek után – mutatott rá a korábbi honvédelmi miniszter. – A hadigondozásról szóló törvényt 1939-ben alkották meg, amely nagyvonalúan biztosította a hadiözvegyek, hadirokkantak és hadiárvák méltó ellátását. 1947 után a kommunista államhatalom megvonta ezeket az ellátásokat. Erről azért kell megemlékezni, mert ilyet egyik volt szocialista országban sem csináltak. Nem tették földönfutóvá azokat, akik megrokkantak a harcokban, és azokat, akiknek az édesapjuk, férjük ottmaradt a csatamezőn. Ebből is látszik, hogy nekünk, magyaroknak kommunistából is az alja jutott. Egészen 1993-ig kellett várni, amikor az Antall-kormány megalkotta az új hadigondozási törvényt, és az akkor még élő mintegy harmincezer hadiözvegynek járadékot adott, és a volt, akkor már meglett korú hadiárvákat egyszerű kárpótlásban részesítette. Csak az hal meg, akit elfelednek. Akire emlékeznek, az örökké él. Ezt a sorsot szánjuk mi most együtt a Don-kanyar hőseinek – zárta beszédét a szónok, melyet követően a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit.

A rendezvényen Kincses László a Nem látlak én téged többé című dalverset adta elő, hegedűn Kovács Gyöngyi kísérte.