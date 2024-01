Pohárköszöntőjében Navracsics Tibor, a térség országgyűlési képviselője, közigazgatási és területfejlesztési miniszter kijelentette, hogy Ajka ma már térségi szerepet is betöltő járási székhely, ipari központ, a Bakony régiójában gazdasági és kulturális viszonyítási pont, amelyet a tavalyi Európa Kulturális Fővárosa programsorozat és a Pannon Egyetem jelenléte tovább erősít. A jövő sikerei az együttműködésben rejlenek. Így létrejöhet egy olyan övezet Ajkától Várpalotán át Székesfehérvárig, amely a kreatív iparra és a hagyományokra támaszkodva a gazdaság és a kultúra bázisa lehet, gazdagítva ezzel egész Magyarországot és Európát.

Schwartz Béla polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy fejlődik a város, amelyet az ott működő gazdasági társaságok is segítenek építmény- és iparűzési adóval, valamint Navracsics Tibor által már hatmilliárd forint támogatás is érkezett. A Torna patak medrének és környezetének rendezéséhez látnak hozzá, a Városliget felújítása nemrég kezdődött.

A 2023-as évben a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében megújult és élettel telt meg a világ első Kriptongyára, valamint más programok is színesítették a város kulturális életét.

A polgármester hangsúlyozta, hogy Ajkán különleges emberek élnek, a kultúrára, a közösségi programokra is nagy az igény. Ismét várja a látogatókat a város üveggyártását bemutató múzeum. A Pannon Egyetem Ajka Kampuszán beindultak a képzések, valamint azóta az egyetemre is több ajkai fiatal jelentkezik. A város sportélete is kiváló, a gazdasági társaságok társasági adójából már 10 milliárd forintot fordíthattak fejlesztésre. A jégcsarnokot 2021-ben adták át, 2022-ben a kosárlabdacsarnokot, az idén a lőtér van tervben.