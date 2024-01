Igen szép eredményeket ért el az egyetem tavaly a felsőoktatási intézmények rangsorában, különösen a jelentkező és felvett hallgatóik számának növekedésében, mely valamennyi karon meghaladta az országos számokat. Még a fővárosi intézmények hasonló számait is felülmúlták, amire eddig nem volt példa. – Vizsgáljuk ennek okát, de úgy gondoljuk, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program ebben nagy szerepet játszott. Nagyságrendileg több mint 5500 hallgatónk van ma az egyetem valamennyi kampuszát beleszámítva. Nagy eredménynek könyveljük el, hogy az Ajkán alapított új kampuszon mindjárt az első évben sikerült elindítanunk a képzést. Nemzetközi hallgatóink nagyjából hatvan országból érkeztek – mondta a rektor, aki hozzátette, a fiatalokat ma különösen érdekli a fenntarthatóság kérdésköre, ebben az intézménynek már korábban komoly országos figyelmet sikerült kivívnia.

A kutatásban elért eredményeik tavaly is folytatódtak mind hazai, mind nemzetközi szinten. – Számos nagy kutatási program részesei, köztük néhánynak szakmai vezetői vagyunk. A Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium vagy az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Labor koordinátorintézményei lehetünk, emellett a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium programjaiban is részt veszünk, ezek mind olyan stratégiai fontosságú területek, melyben munkánk az ország számára különös jelentőséggel bír. Alaptevékenységeinket országos és nemzetközi figyelem kíséri, büszkék vagyunk rá, hogy egymást követő két évben sikerült a nemzetközi egyetemi rangsorban előrelépnünk, ez is jelentős eredmény.

A rektor beszámolt róla, több rendezvény kapcsolódott tavaly a kutatás-fejlesztési programokhoz, hagyományosan sok rendezvényt tudnak maguk mögött, az EKF révén még látványosabb, fajsúlyosabb programokat, tudományos konferenciákat, nemzetközi konferenciákat ütemeztek 2023-ra. Saját rendezvényeikkel is magukra vonták a figyelmet, az egyik ilyen volt Jane Goodall etológus, világhírű főemlőskutató látogatása, ehhez kapcsolódva háromnapos szakmai konferenciát szerveztek a fenntarthatóságról, a Föld jövőjéről. – Arra is büszkék vagyunk, hogy egy önkéntes program részesei voltunk, melyben hallgatóink az EKF-programot segítették, őket koordináltuk. Működtetünk egy EKF-pontot az egyetemen, hiszen a program nem ért véget 2023-ban – foglalta össze Gelencsér András, aki azt is hangsúlyozta, nem csak az egyetem adott az EKF-nek, de kapott is a programtól. – A legnagyobb ajándék az egyetemi park és az alsó kampusz minőségi megújítása, nyitottá tétele a város felé, mélygarázs és sportolási lehetőségek fejlesztése. Mindez nemcsak hallgatóink, de a városlakók érdeklődését is felkeltette. Kiemelném a Solar Boat Challenge világkupát, a napelemmel hajtott hajók futamát, amit augusztusban Balatonalmádiban szerveztünk az egyetem kollégiumüdülője és a város aktív közreműködésével. Tavaly először fejlesztettünk mi ilyen hajót, mellyel elindultunk a versenyen, ezt is meg kívánjuk tartani a jövőben – mondta el.

S hogy milyen terveik vannak még? A rektor szerint a győztes csapaton nem változtatnak, az új kihívásokhoz alkalmazkodva, ahogy azt az ország, a régió gazdasági-társadalmi érdeke kívánja, szeretnének az eddigi vonalon jelentős eredményeket elérni. Egyik ilyen terület a védelmi ipar, melyben vannak új lehetőségek, hiszen a régióban zajlanak ilyen jellegű fejlesztések, s az ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási, tudományos tevékenységet kívánják végezni. Kiemelte a sikeres óvodapedagógus-tanító szakot, melyet nemrég indítottak, és a pszichológus szak indítását is tervbe vették, ettől is várják, hogy az intézmény felé tereli a leendő hallgatókat. Mindemellett a fenntarthatóság áll a Pannon Egyetem stratégiájának középpontjában, melyről hamarosan szintén beszámolunk.