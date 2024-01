A versenyt, a HYPT – Hungarian Young Physicists' Tournament megmérettetést gyakran fizikus-világbajnokságnak is nevezik. Az országos döntőbe 24 diák került be, ott választották ki azon 10 legjobb tanulót, aki a jövőben hazánkat képviseli a nemzetközi fordulókon. Miklós a legjobb tíz közé nem került be, és bánatára azt sem árulták el, hogy hányadik helyen végzett, mennyin múlt a továbbjutása. Még sincs elkeseredve, jól tudja, hogy már ez az eredmény is kiváló, példaértékű.

A verseny során előre kitűzött feladatokból kellett tudományos színvonalú kutatást végeznie, majd a diákok a döntőn angol nyelven mérették meg magukat. Utóbbi Miklós számára némi kihívást jelentett, hiszen, bár kitűnő tanuló, az idegen nyelvet nem kedveli. A kilencedik osztályos, épületgépész-technikus szakmát tanuló raposkai fiú bátyja ugyancsak az intézmény diákja, és szintén erre a pályára készül. Öccse előtt példa lehetett szakmaválasztása során ez a tény is, ugyanakkor érettségit szeretett volna letenni, és a szakma szintén vonzotta, amint a helyi színvonalas szakmai oktatás ugyancsak. Mivel érdeklik a természettudományok, tanára, Nagy Balázs Lajos ajánlására indult a fizika versenyen.

– Jó lehetőségnek tűnt ahhoz, hogy összemérjem tudásomat az ország más pontjain élő diákokkal. A versenyen előre meghatározott 16 fizikai jelenség közül kellett egyet kellett kísérletekkel is megvizsgálni, szakelméletet keresni rá, szakdolgozatot összeállítani belőle. Az alapján hívtak be bennünket az országos fordulóra, ahol tízperces angol nyelvű előadást kellett tartani az eredményekből, majd azt magyarul megvédeni – mondta lapunknak a diák, akinek felkészítő tanára Nagy Balázs Lajos, angolból Schmidt Sára tanárnő volt.

Miklós számára a kutatás és a prezentáció összeállítása volt a legnehezebb és legidőigényesebb. Miklóst a fizika minden ága érdekli, sőt, más tárgyak szintén foglalkoztatják, ezért nem könnyű számára megtalálni a jövőbe vezető utat. Kitűnő tanuló volt már a zalahalápi Csontváry általános iskolában is, ahol a művészetek terén szintén jeleskedett, bár ma már ritkán rajzol. Azonban jövőre újra szeretné próbára tenni magát az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyén. Egyébként kitűnő tanuló, emellett párbajtőrözőként tavaly már indult a nemzetközi Európa-körversenyen. Idén nem sikerült ugyan, de tovább küzd a sportsikerekért. Kiválóak tanulmányi eredményei történelemből is, ez sokoldalúságát szintén bizonyítja. Egyéni tanrend szerint tanul az iskolában. A szakmát idővel vinné tovább, a felsőoktatás sem kizárt tervei szerint, akár szakirányban, akár más területen.

Miklós azon kevés szabadidejében, amely egyáltalán van, szívesen kirándul a családjával. Tanárai mellett szüleinek szintén nagyon hálás mindazon támogatásért, amelyet fejlődése, tanulmányai és sporteredményei érdekében tesznek.