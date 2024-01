Tavaly év elején bővültek a szabadságtípusok, és például az apasági szabadság ötről tíz napra nőtt. Akkor is beszámoltunk a munkavállalókat érintő szabályváltozásokról, amiket érdemes ismerniük, idén is ezt tesszük. Ebben segíti lapunkat Mürkl Mónika, a Magyar Szakszervezeti Szövetség területi képviselője. Tájékoztatását azzal kezdte, hogy minden dolgozónak évente van húsz nap alapszabadsága, erre jönnek rá még a pótszabadságok, amik a kor emelkedése miatt járnak vagy épp a fiatalokat illetik meg. Ilyen pótszabadság az is, amit a 16 év alatti gyermekek után kapnak a szülők. Ez egy gyermek esetében évente két nap, két gyermeknél négy nap, három vagy több gyermek esetében hét nap.

Eddig a dolgozók az éves szabadságukból legfeljebb hét nappal rendelkezhettek maguk, és persze például ahhoz is ragaszkodhatnak, hogy minden esztendőben egyszer két hetet egyben adjanak ki nekik. Most az említett hét naphoz még hozzájöhet a gyerekek után járó szabadság, azaz ezekről a napokról mindenképp maga rendelkezhet a dolgozó, eldöntheti, mikor akarja kivenni. Például ballagás, szülői értekezlet, egyebek miatt. Azt azért szögezzük le: a legtöbb munkaadó az ilyen események miatti kéréseket eddig is figyelembe vette.

Fontos tudni, hogy az idén is vonatkozik a gyerekek után járó, most már a dolgozó döntése szerinti időpontban kivehető szabadságról, hogy legalább 15 nappal az adott időpont előtt kérni kell, lehetőleg írásban jelezve a kérést a munkaadónak. Meg lehet tenni ezt e-mailben is, illetve az éves szabadságtervezőbe be lehet ezt írni.

Szintén január 1-től változott meg a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos egyik szabályozás. Eszerint ilyen esetekben egyszerűsített foglalkoztatás esetén – például napi bejelentéssel folytatott idényjellegű munkáknál – a munkaadónak már nem kell igazolást kiadnia a szülői és az apaszabadság részarányosan kivett napjairól.

