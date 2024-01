A NAV tájékoztatását kértük zirci ügyfélszolgálati helyének ügyében, arról kérdeztük, megnyit-e újra, vagy a bakonyi kisvárosban és környékén élőknek továbbra is Veszprémbe kell járniuk ügyeiket intézni. Úgy tudjuk, korábban működött itt fiókjuk, most is szerepel a hatóság honlapján, hogy a Petőfi Sándor utcában volt és költözés miatt tart zárva október 15-től. Azonban ez az október 15-e, amikor becsukott – tervezetten csak átmenetileg –, nem tavaly volt, hanem korábban.

A válasz szerint a NAV zirci ügyfélszolgálata 2022. október 15-e óta zárva tart. A szerkesztőségünkbe eljuttatott tájékoztatás szerint a Petőfi Sándor utcában már nem is lesz elérhető. Azonban egy másik címen, a Március 15. tér 1. szám alatt hamarosan nyílik egy NAV-telephely, amelyhez a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja az irodát. Ezen a címen a városháza található, és épületében működik a kormányablak is.

Az új helyszín nyitásának időpontjáról és nyitvatartási rendjéről a hivatal közleményben küld információkat, amint megkapjuk, közzétesszük.