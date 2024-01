A közlemény szerint a Nébih laboratóriuma 2024. január 1-jén Tiszabecsen egy elhullott kutyánál, majd január 3-án Jánkmajtis községnél egy kilőtt aranysakálnál állapította meg a veszettség fertőzöttséget. Mindkét település Szabolcsban található, az ukrán határ közelében.

Az esetek olyan területeken jelentkeztek, ahol korábban számos járványügyi intézkedést - többek között fokozott felügyeletet, ebzárlatot, a rókák gyérítését - rendelt el a hatóság, miután már tavaly ősszel is előfordult veszettség a térségben. A Nébih mindaddig fenntartja ezeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei intézkedéseket, amíg a járványügyi helyzet azt szükségessé teszi - fogalmazott a hivatal.

Kiemelték, hogy a betegség a vadon élő és a házi emlősállatok mellett az emberre is veszélyt jelent. Ezért a MÁOK és a Nébih ezúttal is hangsúlyozza a megelőzés szerepét, elsősorban a kutyák számára kötelező, a macskák számára pedig ajánlott veszettség elleni védőoltás jelentőségét. Az oltás beadatása, valamint a betegség megelőzésével összefüggő jogszabályok betartása az ukrán határ közelében kiemelten fontos, de országszerte is indokolt - hangsúlyozták.