Hartmann Antal polgármester az önkormányzat és a márkóiak nevében szólt a svábok kálváriájáról. A tavasszal elvetett gabonát, terményeket már más takarította be, az állatok, a tisztaszoba más tulajdonába került, a konyhát az új lakókkal is meg kellett osztani. A vitákat összeköltöztetéssel oldották meg, voltak családok, amelyek öt helyen is laktak. Majd készültek a kitelepítési listák, melyekre a családok hol fel-, hol azokról lekerültek, s mindent leltárba vettek.

– Igaz, hogy a magyarországi németeket nem a halálba vitték, de méltóságuktól, elképzelt jövőjüktől, családtagjaiktól őket is megfosztották. Márkón 1948. január 13-án, szentségimádás napján megjelentek a teherautók, szekerek, melyek a vasútállomásra vitték a németeket. A dombtetőről egy utolsó pillantás a falura, a templom tornyára... zúgtak a harangok, búcsúzva a lakosságtól, amelynek több mint fele került Németországba, harminc százalékukat magyarországi településekre hurcolták. A kitelepítettek szétszóródtak a világban, de a hazánk más részére telepített svábok szép lassan visszatértek Márkóra – mondta el a polgármester.

A szentmisét Nagy Károly címzetes apát, kanonok celebrálta, példákkal vonva párhuzamokat a Szentírásból az üldözésről, az utána kezdődő életről. Majd említett egy, a háromszáz éve ide telepített németeknek írt ajándékozó levelet, melyben a Zichy grófok adtak területet, hogy növekedjenek, fejlődjenek a kis bakonyi településen a németek. – Ezekből lettek a jellegzetes német falvak – tette hozzá, rámutatva, milyen szeretettel jöttek erre a kedves helyre a németek, magukkal hozva régi otthonuk emlékeit. Elfogadták az új környezetet, s igyekeztek boldogok lenni. Ám a kiűzetés után kénytelenek voltak újra rátalálni a földre, ahonnan őseik származtak.

– Kérjük Isten kegyelmét a világban zajló borzalmas üldözések ellen. Imádkozunk, összekapcsolva holtakat-élőket, imádkozunk a jövőért – mondta el szentbeszédében.