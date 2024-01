A dátum vízkereszt, epifánia ünnepe, amikor többek között Jézusnak a Jordán vizében történt megkeresztelkedésére emlékezünk. Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör lezárása, egyben a farsangi időszak kezdete.

A berhidaiak úgy gondolták, méltó módon ünneplik meg ezt a napot az eső, a hideg ellenére is. – Úgy érzem, jó ötlet volt ez a kezdeményezés, egyrészt, mert jól érezték magukat, akik eljöttek. Meleg szeretettel, forralt borral, teával és némi harapnivalóval, zsíros kenyérrel, lila hagymával leptünk meg mindenkit. Másrészt azért, mert igazi közösségi összejövetelt kovácsoltunk az új parkban, melyet ezen a napon jelképesen és valóságosan is birtokba vettünk – mondta el lapunknak Simonné Cziráki Anikó, aki reményének adott hangot, hogy a köztér a jövőben sok rendezvénynek otthont ad majd, hiszen most már valóban büszkék rá a településen élők.