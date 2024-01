A beszélgetés elején kiderült, érdemes megismerkedni Berta Barna családjának a történetével – szép, népes, négy gyermekes csapatról beszélhetünk. Náluk is beválik az a vélekedés, hogy minél több gyermek van egy családban, annál könnyebb feladatnak tűnik a nevelésük. Barna egy régi, hihetetlen, csodával határos családi történetet is megoszt a hallgatókkal – az ország szétszakadásakor Erdélyből származó vasutas család dédnagymamája a távol maradó férfi családtagok felkutatására vonattal indult el az anyaországba, és éppen Veszprémben talált rájuk – itt telepedtek le együtt. A Privát Veszprém program Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés, de Barna nemcsak ezzel kapcsolódik az EKF-hez, de a DEMO Egyesület révén is, amellyel sikeresen pályáztak. Egyébként az adta a szervezet létrehozásának ötletét, szerencsés, ha a fiataloknak szánt programokban találkozik a kreativitásra tanító pedagógia és az egészséges életmódra nevelés szándéka.

A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.