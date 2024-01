A ,,csoda”, vagyis a vb után – amelyről a nemzetközi sportélet szereplői azóta is szuperlatívuszokban beszélnek, lenyűgöző magyar sikerként jellemzik – átadtak egy létesítményt. Mégpedig a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, a TF Sportkomplexumát, amely még a világbajnokság ideje alatt használatba „vétetett” s kitűnőre vizsgázott a világ legjobb atlétáinak kiszolgálásában. A létesítményt – avatóbeszédében – Sterbenz Tamás, a TF rektora a magyar sport legjelentősebb stratégiai intézményének nevezte. Az intézmény a névadó ünnepség alkalmával dr. Koltai Jenő nevét vette fel, aki Pápáról indult, s aki több évtizednyi tudományos karrierje során rendkívül sokat tett a magyar sport elméleti és gyakorlati fejlesztéséért, akinek tudományos kutatási területe az atlétika elmélete és gyakorlati módszertana volt.

Koltai Jenő (Ruip Jenő) Pápán született, életrajzában a tanulmányai címszó alatt az áll: Pápa, 1936. Bencés Gimnázium – mai Türr István Gimnázium –, majd Testnevelési Főiskola 1941. Tanított is Pápán 1941-től, mégpedig a Pápai Tanítóképzőben. Ezt követően a TF-en először oktató, majd docens, tanszékvezető, azután főigazgató s végül a Testnevelési Főiskola, illetve Egyetem rektora lett. Még pápai középiskolásként, majd főiskolásként országos gerelyhajító bajnok is volt. Pályafutása során vezette többek között a Magyar Atlétikai Szövetség válogatott dobóinak felkészülését, majd ugyanott szövetségi kapitány is volt, több évtizeden át pedig az Atlétikai Edzők Világszövetsége Elnökségében is dolgozott.

Ám 2024-ben – a párizsi olimpia évében – van még egy esemény, amelyet meg kell említeni, s amely egyben személyét Pápához is köti: a pápai atléták is részesei voltak a nagy olimpiai fáklyafutásnak 1936-ban, s ebben a 14 fős csapatban ott volt a későbbi Koltai Jenő is! Ebben a csapatban volt kortársa idősebb Koncz Sándor, akinek fiára és unokáira a sport iránti elkötelezettségük okán a mai pápaiak is kiemelkedő tisztelettel tekintenek.

Összegezve: óriási büszkeség és öröm a mai pápaiak számára is, hogy a Pápáról indult Koltai Jenő életútja egy stratégiai fontosságú intézmény névadójaként eleven, élő példa ma is.

Polgár Gabriella