A Bogyay-kastély udvarán felállítandó karácsonyfa ötlete Horváth Tamástól és Péter Sándortól származott, akik segítettek a szállításban is. A fát az uzsai erdészet ajánlotta fel, Igaz Sándor pedig a szervezést vállalta, adott talpat és fényfüzért, míg a fát Hubert János Csaba állította fel. A közös díszítésre szóló felhívásra a falu családjai egy-egy díszt vittek otthonról a közös fára, amelynek a gyerekek örültek legjobban. Munka közben a szervezők meleg italról is gondoskodtak, díszítés közben jót beszélgettek, nosztalgiáztak. Voltak, akik most látták először az értéktárban lévő gazdag gyűjteményt.