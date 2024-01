A 2024. évi ökumenikus imahét tematikáját és istentiszteleti rendjét az afrikai Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport készítette. Az imahét programadó témája: „Szeresd Uradat, Istenedet... felebarátodat pedig mint saját magadat” (Lk 10,27). Erről beszélt Udvardy György érsek is, aki kiemelte, az egységet Isten teremti közöttünk, bennünk a szándék van meg erre, a Szentlélek gyűjt egybe bennünket. Hisszük, hogy ezek az imaalkalmak áldásként jelennek meg a közösségeink számára és mi is áldás lehetünk mások számára a városban.

Az irgalmas szamaritánus példázata alapján – melyben a törvénytudó megkérdezte Jézustól, hogy ki a felebarátja – nekünk is fel kell tennünk a kérdést, mi kinek, kiknek vagyunk a felebarátja. A törvénytudó azt is megkérdezte Jézustól, mit tegyen, hogy elnyerje az örök életet. Ez a legfontosabb kérdés, Jézus az egyetlen, akinek ezt érdemes feltenni. Az válaszol, aki tanít, gyógyít, reményt ad, meghalt értünk, feltámadt a halálból, megvált bennünket, megígéri az örök életet. Az érsek rámutatott arra, hogy van feladatunk, felelősek vagyunk a testvéreinkért, a körülöttünk élőkért, azokért, akik nem ismerik Jézust. Nemcsak azokért, akik szimpatikusak számunkra, hanem azokért is, akikkel nehezebb ezt a közösséget megélni. Segíteni kell a rászorulóknak, a bajba jutottaknak. Szükség van a hitünk megvallására.

Az igehirdető hangsúlyozta, meg kell különböztetni a jót a rossztól, a ma veszélyt hordozó társadalmi jelenségekkel szemben ébereknek kell lennünk. Küzdeni kell a jóért, fogalmazott Udvardy György, ehhez a küzdelemhez bátorságra van szükség.

Az ökumenikus imahét nyitó alkalmán a felekezetek lelkészei, a gyülekezetek tagjai együtt imádkoztak azért, hogy Isten szeretete töltse be őket, eggyé lehessenek benne. Teljes szívvel Isten szeretetében kívánunk élni, hogy az Ő kegyelméből úgy szeressük felebarátunkat, mint magunkat, hangzott az imádság.

Az imahét/imanyolcad hétfőn a Magyarok Nagyasszonya templomban folytatódik, ahol Isó Zoltán evangélikus lelkész hirdeti Isten igéjét.