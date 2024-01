Balatonudvariban az ünnep idén is szentmisével kezdődött a zsúfolásig megtelt helybeli Szent László római katolikus templomban a templom kórusa közreműködésével, majd a hívők és az érdeklődők Barkó Ágoston atyával együtt sétáltak el a strandra, a vízszentelés helyszínére.

A vízszentelés szertartását Balatonudvariban a 11. századi, Hartvik-agendának nevezett, középkori, magyarországi, latin rítusú szertartáskönyv alapján végezték. Elhangzott: "Te, Urunk, magad szenteld meg most is e vizet Szentlelkeddel, és adj mindenkinek, akik vesznek belőle, érintik vagy használják, megszentelődést, áldást, tisztulást, szabadságot, egészséget, hogy az elemek által, az emberek által, az angyalok által, a láthatók és láthatatlanok által dicsőíttessék a te neved, Atyáé, Fiúé és Szentléleké, most és mindenkor és örökkön örökké! Ámen."

Szeretetvendégségre hívták az embereket a vízszentelés után Balatonudvariban a művelődési házba

Fotó: Kovács Erika/Napló

Az esemény szépségét fokozták a Kőmanók világát képviselő Nagy Erzsébet és Nagy Győző jóvoltából a parton lévő, kövekből összeállított kompozíciók, közte egy vöröskövekből kirakott kereszt. A strandi ünnepi szertartást követően az egyházközösség szeretetvendégségre hívta meg a jelenlévőket a művelődési házba, ahol Szabó-Mészáros Katalin, Meilinger Gézáné, Mészáros Zsuzsa finom hentes tokányt és tarhonyát főzött, azzal kínálták az embereket. Hozzá különféle házi süteményeket és helyből, meg a környékről származó kitűnő borokat is az asztalra tettek. A szervezésben sokat dolgozott mások mellett Bakonyi Istvánné és Kurucz Istvánné.