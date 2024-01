Az elavult gépészettel működő és az elmúlt években egyre drágábban üzemeltethető épület energiafelhasználásának észszerűsítése lehetőséget biztosít arra is, hogy a tésieket saját háztartásienergia-felhasználásuk átgondolására, felülvizsgálatára ösztönözze. Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tésen című pályázati projekt megvalósítására a kormány és az Európai Unió közös forrásból 90 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

Az épület átfogó felújítása alkalmával kivitelezett energetikai fejlesztés eredményeként megvalósult a homlokzati falak hőszigetelése, az összes kültéri nyílászárót alacsony hőáteresztő képességű, háromrétegű üveggel szerelt ablakokra cserélték, a pince és a padlás pedig extra födémszigetelést kapott. Az így kívül-belül „becsomagolt” épületben állandósíthatóvá vált a belső hőmérséklet, továbbá minimálisra csökkent a belső és a külső hőmérséklet kapcsolata, vagyis télen nem szökik ki a meleg, ám a hideg kívül reked.

A Széchenyi-terv Plusz program keretében megvalósult komplex energetikai fejlesztés eredményeként az épület hőellátását új kondenzációs kazán biztosítja, és a helyiségek radiátorai is megújultak: a különböző helyiségekben lokálisan is szabályozhatóvá vált a hőmérséklet, ugyancsak a gazdaságossági szempontok szem előtt tartásával. Az európai uniós támogatásból jut az épület akadálymentesítésére is, és az önkormányzat elkötelezett a Helyi egyenlőségi programban elfogadott alapelvek érvényesítése mellett is.

Az épület megújulását az önkormányzat egy lakossági bejárás keretében ismerteti meg a helyiekkel, ahol lehetőség nyílik a lakosság szemléletének formálásra, a jó gyakorlatok megismertetésére, és ahol a tésiek praktikus tippeket is kaphatnak a háztartásienergia-felhasználásuk észszerűsítésével kapcsolatban.